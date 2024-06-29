Turizm kültür ve sanatla birleşti

Turizmi 81 il ve 12 aya yayma çalışmalarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı Van oldu. 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 9 gün boyunca konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. Van Kültür Yolu Festivali kapsamında 30'dan fazla noktada 500'ün üstünde etkinlik gerçekleştirilecek ve 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak. Dünya Turizm Örgütü'nün, Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koyduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye var" dedi.Bakan Ersoy, Van Müzesi'nde Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumunda olduklarını vurguladı. Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali ile kültürel birikim ve varlığımızı, gelenekselden modern form ve anlayışlara uzanan sanatsal üretim ve uygulamalarımızı yaşatmanın, geliştirme ve zenginleştirmenin benzersiz bir adımını attık. Bu alanlarda ülkemize dair bilinirlik ve farkındalığın, pozitif algı ve ilginin önünü açacak bir marka ortaya çıkardık" dedi.Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni, "Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm" vizyonu üzerine inşa ettiklerini ifade eden Ersoy, Van'ın hakettiği gibi üst düzey bir kültür turizm şehri olması için ciddi adımlar attıklarını söyledi. Ersoy, "Turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi olmuştur. Van Turizm Master Planı, 47 politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almıştır" diye konuştu.Konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek 9 günlük bir festival programının hazırlandığını anlatan Ersoy, "Müziğin her rengini, sahne sanatlarının bütün zenginliğini Vanlılarla buluşturacağız. Koro ve topluluklarımız da farklı festival mekânlarımızda temsil ve konserler gerçekleştirecek. Festival mekânları ile Van'ı adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Resim ve fotoğraftan hat sanatına, tarihi kıyafetlerden heykel ve dijital yerleştirmelere kadar sergilerimiz sanatseverleri ağırlayacak" dedi.Festivalde, bilgi, kültür ve deneyime açılan birer kapı olan söyleşi, konferans ve panellerle çok farklı konu ve konuklara yer verdiklerini belirten Ersoy, festival programıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Türk Sineması'nın duayeni, Yeşiçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'la gerçekleştirilecek söyleşi, sinemaseverler için benzersiz bir tecrübe olacak. Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, Halit Yalçın ve Abdulhadi Timurtaş'ın katılacakları 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçe'nin şaheserleri' etkinliğinde bu coğrafyada dilin eşsiz sanat ürünlerine dönüşümü, edebi değerleri anlatılacak. 'Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları', 'Mustafa Mestur'un hikaye ve romancılığı' ve 'şehir sohbetleri' gibi daha nice söyleşi ve etkinlik, farklı konu ve alanlara ilgi duyan, sevdiği yazar ve sanatçıyla buluşmak isteyen insanlarımızı ağırlayacak. Van'da 11 noktayı 'Festival Lezzet Durağı' olarak belirledik."