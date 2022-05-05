Turizm sektöründe bayram: Doluluk oranları yüzde 80’i buldu

Bu yıl 2- 4 Mayıs tarihlerinde hafta sonu cumartesi günüyle de birleşerek 5 günlük tatil imkanının olduğu Ramazan Bayramı'nda, Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere turizm destinasyonlarında sevindirici düzeyde bir hareketlilik yaşandı. Memleket ve aile ziyaretleri kapsamında şehir değişikliği yapanlarla birlikte 2 milyon civarında kişinin seyahat ettiği tahmin edilen 5 günlük tatilde, Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerdeki doluluk oranlarının ortalama yüzde 70- 80 civarında oluştuğu kaydedildi.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye genelinde gerek Ege gerekse Akdeniz'de bayram sürecinin hareketli geçtiğini belirterek, "Son iki yıldır insanlarımız pandemiden dolayı tatile çok istediği şekilde çıkamıyordu. Bu bayramda pandeminin etkisini kaybetmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla taleplerde yoğunluk oluştu. Bayram tatili akabinde de haziran ayı itibarıyla iç pazar hareketliliğinin yeniden artmasını bekliyoruz. Yurtdışından da İngiltere, Avrupa ve Doğu Avrupa'dan mayıs ortası itibarıyla talebin yükselmesini bekliyoruz. Bayramda bölgesel olarak Ege, Akdeniz sahillerinin yanı sıra Kapadokya, Mardin- Diyarbakır, Karadeniz kültür turlarına da katılımlar oldu" dedi.