Turizmciler bayramı dolu dolu kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı turizm sektöründe doping etkisi yaptı. Cuma günü ile birlikte 3 güne çıkan bayram, otelleri doldurdu. Ege'den Akdeniz'e tüm otellerde doluluk oranları yüzde 90'ları aşarken, turizmcilerin de yüzü güldü.Son dakika rezervasyonlarının yoğun olduğunu anlatan turizmciler, özellikle çocuklu ailelerin 30 Ağustos'u son bir tatil fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Antalya'dan Bodrum'a, Marmaris'ten Datça'ya tüm kıyılar dolarken, bir kısım tatilciler de şehirlerine yakın destinasyonları tercih etti. Avrupa Şampiyonası, Paris Olimpiyatları gibi etkinlikler nedeniyle temmuz ayını nispeten boş geçiren sahil beldeleri otelleri sezonun son dönemlerini büyük bir dolulukla kapatıyor. Hem Ege hem de Akdenizli turizmciler, yüksek doluluk oranlarının 15 Eylül'e kadar süreceğini belirtiyor.Okulların açılmasının ardından, eylülün ikinci yarısında beyaz yakalı, bekâr ya da çocuğu olmayan çiftlerin tatil beldelerini doldurduğunu anlatan turizmciler, dolulukların eylül sonuna kadar yüzde 80-90 bandında gideceğini aktarıyor. Almanya, Belçika, Hollanda'da ekim ayındaki ara tatil nedeniyle bir rezervasyon akışı olacağını anlatan sektör oyuncuları, özellikle Antalya'da sezonun kasım sonuna uzadığını kaydediyor.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi. "Turist sayısı da 11 milyonu aştı" diyen Kavaloğlu, yılsonunda 17 milyonu geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kavaloğlu, "Özellikle çocuklu aileler 30 Ağustos'u son tatil fırsatı olarak gördü. O nedenle son dakika rezervasyonları da arttı" dedi. Antalya'da doluluk oranlarının eylül sonuna kadar yüzde 90'larda gideceğini anlatan Kavaloğlu, "15 Eylül sonrası beyaz yakalılar, gençler, çocuğu olmayan çiftler, daha sakin tatil isteyenler gelir" diye konuştu. Ekimin de iyi olacağını ve otel doluluklarının yüzde 80'i aşacağını aktaran Kavaloğlu, "Bu ayda Alman, Hollandalı ve Belçikalıların bir ara tatil periyodu var. Almanların talebi çok yüksek gidiyor. Ağustos ayı da çok iyiydi. Eylül ve ekim de öyle. Almanlar yılsonunda yeni bir rekora imza atacak" şeklinde konuştu. Kavaloğlu, yüksek talebin Antalya'da sezonu kasım sonuna kadar uzattığını kaydetti.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aslan, Bodrum'da otel doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu söyledi. 30 Ağustos'un son tatil fırsatı olarak görüldüğünü anlatan Aslan, "Aynı zamanda burada fiyatlar ağustos ayının başına göre yüzde 20-30 daha uygun. Bu da tercihi olumlu yönde etkiliyor" dedi. Bodrum'da 3 gece 4 gün kişi başı fiyatlarının 5 bin TL'den başladığını anlatan Aslan, bu rakamın otelin konumu, sunduğu hizmete göre 100 bin TL'ye kadar çıktığını sözlerine ekledi.Maritimum Datça Otel'in sahibi Mehmet Aytekin, bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları'nın etkisiyle sektörün temmuz ayını zor geçirdiğini, beklediği doluluk oranlarını yakalayamadığını söyledi. "Ağustos ayında hem yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların talebi hem yerli turist hem de yabancıların etkisiyle doluluklar iyiydi" diyen Aytekin, şöyle devam etti: "Özellikle 30 Ağustos ayın kapanışını çok güzel yaptı. Burada doluluklar yüzde 80'in üzerine çıktı. Hem sektöre hem de Datça'ya bir doping etkisi oldu."3 günlük tatil, yeme-içme sektörüne de katkı sağladı. Ayvalık Cunda'da faaliyet gösteren Cunda Sahil Restoranın Halkla İlişkiler Müdürü Nurihan Baturalp, "Cunda'da oteller dolu. Restoranlar da bu doluluğun etkisini hissetti. Mesela dün gece bizim restoranın önünde insanlar sıra bekledi. Saat 10'da dahi kalkan masanın yerine misafir aldık. Doluluğumuz yüzde 125'lerdeydi" dedi. Ekonomik sıkıntılara rağmen talebin olduğunu anlatan Baturalp, "Önceki senelerde ödemelerin yüzde 60-65'i kartla, yüzde 30'u nakit olurdu. Bu sene yüzde 90'ı kartla yapıldı. İnsanlar borçla da olsa tatil yapmak istiyor" diye konuştu.