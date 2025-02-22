Turizmde 2027 hedefimiz 74 milyar dolar

Orta Vadeli Program'da da turizm gelirlerinin 2025'te 64 milyar dolar, 2026'da 69 milyar dolar, 2027'de ise 74 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyleyen Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, bu hedeflere ulaşmak için sektörel çeşitliliğin artırılmasının, yeni pazarların keşfedilmesinin ve turizmin 12 aya yayılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin, turizmde sağladığı sürdürülebilir büyümeyle sadece bölgesinde değil, dünyada da güçlü bir oyuncu olduğu değerlendirmesinde bulunan Narin, "Gelen turist sayısında dünyada 5'inci sıradayız ve turizm gelirlerinde 7'nci sıradaki yerimizi koruduk. Bugün turizm, ülkemizde doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve cari açığa 40 milyar doların üzerinde net katkı sunuyor" dedi. Seyahat sektörünün küresel ölçekte büyük bir dönüşümden geçtiğini söyleyen Narin, şunları kaydetti: "Geleneksel seyahat acentelerinin sayısı dünya genelinde azalırken, çevrim içi seyahat platformları hızlı yükselişine tanık oluyoruz. Bugün, dünya genelinde turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor."