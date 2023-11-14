Turizmde altın yıl... Antalya’ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 6 Kasım 2023 itibarıyla 15 milyon turist sayısını aştı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün ekim ayı sonu itibarıyla; 10 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik artışla yeni bir rekor kırıldı. 2019 yılı 12 ay toplamında 15 milyon 567 bin turist sayısı ile rekor kıran Antalya, 2020'de yaşanan pandemi nedeniyle turizmde dibe vurmuştu. Pandemi sonrası 2021'den itibaren toparlanmaya başlayan sektör, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün Ekim ayı sonu verileri ile yeni bir rekor kırdı. Antalya turizmde altın yılını yaşıyor.

RUSLAR VE ALMANLAR İLK İKİYİ PAYLAŞTI

Türkiye turizmini başkenti Antalya, 6 Kasım 2023 itibarıyla da 15 milyon barajını aşarak, 15 milyon 1bin turiste ulaştı. 2023 yılı 10 aylık verilerine göre; Ruslar 3 milyon 321 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanlar 3 milyon 167 bin kişiyle en çok turistin geldiği ikinci ülke oldu. Antalya turizm tarihinin iki ana pazarı konumundaki Rusya ve Almanya'yı, 1 milyon 243 bin turistle İngiltere, 1 milyon 42 bin turistle Polonya takip etti.

LONDRA FUARI, MORALLERİ YÜKSELTTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Londra Fuarı güzel geçtiğini veriler önümüzdeki yıl açısından çok iyi olduğunu söyledi. İngiltere pazarında ciddi artış beklendiğini de belirten Bakan Ersoy, "2024'te İngiltere'den daha fazla misafir alacağız. İngiltere pazarından gelen olumlu haberler morallerimizi yüksek tutuyor. Türkiye tanıtım ile dünyanı her ülkesinden turist çekmeye devam edecek" dedi.