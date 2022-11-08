Turizmde ara tatil coşkusu

Okullarda ara tatile sayılı günler kala otel rezervasyonları hızlandı. 12-21 Kasım tarihlerini kapsayacak olan 9 günlük ara tatilde, başta büyükşehirlerin yakın çevreleri olmak üzere Antalya, Afyon, Kapadokya ve Güneydoğu'ya olan talep arttı.Yaz döneminde tatil yapamayan yerli turistin bu dönemi değerlendirdiğini aktaran Antalyalı turizmciler, fiyatların da yaz dönemine göre nispeten daha uygun oluğunu belirtiyor. Termal otellerinin de öne çıktığı ara tatilde, birçok otel çocuklar için animasyon ve etkinlikler düzenliyor. Daha çok 3 gece 4 günlük paketlerin tercih edildiği ara tatilde, günlük oda fiyatları bölgesine göre değişmekle birlikte ortalama 1.000 TL'den başlıyor.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, yaz döneminde tatil yapamamış olan yerli turistin ara tatili değerlendirdiğini belirterek, "Fiyatlar yaz dönemine göre çok daha düşük. Talep ise çok iyi gidiyor" dedi.Antalya genelinde otellerin yüzde 50'sinin açık olduğunu belirten Kavaloğlu, "Bu fiyatlar bölgesine göre farklılık gösteriyor. Örneğin Lara ve Belek'teki otellerin hemen hepsi açık. Almanya, İngiltere ve Rusya'dan ise turist akışı devam ediyor. Bu dönemde otellerde doluluk oranları yüzde 70'lerde. Ara tatille birlikte yerli turistin de yüzde 10'luk bir katkısı olur. Doluluklar yüzde 80'i bulur" diye konuştu.MardinTurizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, Mardin'e güçlü bir rezervasyon akışı olduğunu belirterek, "Şu an gelen rezervasyonlarla odalarımızın yüzde 80'i doldu. Bu oranın haftaya yüzde 90'ı geçeceğini düşünüyoruz. Fiyatlar kişi başı 300 TL'den başlıyor. Ağırlıklı olarak 3 gece 4 günlük rezervasyonlar geliyor" dedi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Talip Aldemir, Kapadokya'da doluluk oranlarının yüzde 50'lerde olduğunu belirterek, "Bu oran haftaya yüzde 70-80'leri görür" dedi. Ara tatilin sezon doluluklarına yüzde 20 katkı sağladığını anlatan Aldemir, "Bu dönemde günlük oda fiyatları 500 TL ila 5 bin TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.Mersin İçmeler mevkiinde lifestyle termal konsepti ile hizmet veren BN Hotel Thermal & Wellness, 12-17 Kasım'da Çocuk Festivali düzenleyecek. BN Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, ara tatilde ilk kez bir otelin festival düzenlediğini belirterek, "Şimdiden rezervasyonlarımız yüzde 70'i buldu" dedi.Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, bölgedeki termal otellere çok yüksek bir ilginin olduğunu söyledi. "Doluluklar yüzde 80'i geçti" diyen Gümüşhan, son dakika rezervasyonlarının yüksek olduğunu ve haftaya otellerin doluluklarının yüzde 100'ü bulacağını ekledi. Gümüşhan, "Sezonumuz kasımda başlıyor. O nedenle bu ara tatil özellikle termal otellere çok katkı sağlıyor" dedi.