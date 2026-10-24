Turizmde Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, turizm sektöründe kısa tatil hareketliliğini artırdı. Hafta sonuyla birleştirerek tatil yapmayı planlayanlar rotalarını belirlemeye başladı. Söz konusu dönemde Güneydoğu Anadolu (GAP) ve Kapadokya bölgeleri daha çok öne çıkarken, deniz tatilini sonbaharda değerlendirmek isteyenlerin adresi ise Antalya oldu. Yurtdışında ise Balkanlar ve Avrupa gibi yakın ülkeler öne çıktı. İç pazarda kredi kartına sunulan 12 taksit imkânının kısa tatil planlamalarına destek olduğunu belirten turizm sektörünün oyuncuları, 4 günlük 29 Ekim tatilinde yaklaşık 1 milyon kişilik turizm hareketi beklediğini söylüyor.

GAP OTELLERİ FULL

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Başkanı Şükrü Bozan, hali hazırda bölge otellerinde doluluk oranlarının yüzde 55-60 bandında olduğunu söyledi. Bozan, "4 günlük 29 Ekim haftasında Gaziantep otelleri yüzde 80'i aşacak. Bazı otellerimiz yüzde 100 dolacak. Diyarbakır'a gelen rezervasyonlar yüzde 90'a yaklaşırken, Şanlıurfa ve Mardin ise yüzde 100 dolu olacak" diye konuştu. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör de mevcut rezervasyonların yüzde 90'a yaklaştığını belirterek, "Önümüzdeki hafta yüzde 100 dolacak" dedi. Şehirde oda fiyatlarının gecelik 2 bin TL'den başladığını aktaran Güngör, otelin sunduğu hizmete göre 20 bin TL'ye kadar yükseldiğini kaydetti.

KAPADOKYA SEZONU

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Faruk Kahveci, bölgedeki otellerin bu hafta yüzde 80 dolu olduğunu söyledi. "Eylül-ekim bölgemizin sezonu. Yüksek bir yabancı turist ilgisi var" diyen Kahveci, 29 Ekim haftasında yerli turistin de ilgisiyle Kapadokya otellerinin yüzde 100 dolu olacağını ifade etti. Bölgede 32 bin yatak kapasitesi bulunduğunu anlatan Kahveci, "Her bütçeye uygun otelimiz var. Fiyatlar gecelik 2.500 TL'den başlayıp en üst segmentte 70 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak ortalama fiyatlar gecelik 10-15 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.



ANTALYA SEZONA GÖRE % 40 UYGUN

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Cumhuriyet Bayramı için otellerin özel programlar düzenlediğini belirtti. Bu programların yerli turistin ilgisini çektiğini anlatan Kavaloğlu, "Ayrıca özellikle sezona göre otel fiyatları yüzde 40 daha uygun. Bu fiyat avantajını değerlendirmek ve 2-3 günlük dinlenme molası arayanlar Antalya'yı tercih ediyor. Özellikle Isparta, Afyon, Konya, Burdur gibi yakın şehirlerden ilgi daha yüksek" dedi.



YURTDIŞINDA BALKANLAR VE AVRUPA

PRONTOTOUR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 29 Ekim haftasında diğer haftalara göre iki kat daha fazla satış olduğunu söyledi. Bu dönemde her yurtiçi hem de yurtdışı turlara talep olduğunu anlatan Onaran, "Yurtiçinde Kapadokya ve GAP bölgeleri sezon olması nedeniyle yoğun talep görüyor. Ayrıca son deniz tatili yapmak isteyenler Antalya ve Kıbrıs'ı tercih ediyor. Yurtdışında ise 2.5-3 saatlik mesafede olan Balkanlar ve Avrupa turları tercih ediliyor. Ekim ayında yurtdışı turların fiyatları yaz sezonuna göre daha uygun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör