Turizmde gelir de turist sayısı da arttı

Türk turizm sektörü hem gelir hem de turist sayısında kırdığı rekorlara yenilerini ekliyor. Pandeminin ardından bu yıl yaşanan deprem felaketi, Rusya ve Ukrayna gibi ana pazarlarda süre gelen savaşın yanı sıra bölgemizde yeni patlak veren İsrail-Filistin savaşına rağmen, bu yılın 9 ayında hem turist sayısı hem de gelir arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı 9 aylık turizm verilerine göre geçen yıl toplam 40.2 milyon olan ziyaretçi sayısı 45.2 milyona çıktı. Gelirde de yeni bir rekora imza atan sektör, 2022'nin 9 ayında 35 milyar dolar olan gelirini bu yıl yüzde 20.1 artırarak 42 milyar dolara çıkarmayı başardı. Bu dönemde kişi başı gecelik harcama 103 dolara ulaştı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 aylık veriler ve gündeme dair gelişmeleri değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yılın 9 ayında 45.2 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını anlatan Ersoy, "Türkiye turist sayısını önceki yıllara göre düzenli olarak artırıyor. Önceliğimiz ziyaretçi sayısı değil, kişi başı gecelik gelir ve toplam gelirdeki hedeflerimiz" dedi. 2017'de kişi başı gecelik harcamanın 65 dolar olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "2022 sonunda uyguladığımız politikalarla 89 dolara kadar bunu taşıdık. Bu yıl birinci çeyrekte 85 dolar, ikinci çeyrekte 112 dolara çıkardık. Bu çeyrekte ortalama 103 dolar. Son çeyrekte de 96 dolar bekliyoruz. Böylece yıl ortalamasını 100 dolarla tamamlayacağız" diye konuştu. 2022'nin ilk 9 ayında 35 milyar dolar gelir elde edildiğini anlatan Bakan Ersoy, bu yılın aynı dönemde gelirin yüzde 20 artarak 42 milyar doları yakaladığını belirtti. Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıl için 55.6 milyar dolar gelir hedefin belirlendiğini aktaran Ersoy, "2023'te hem bölgesel hem de ülkemizde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen OVP hedefine uyumlu ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.olmak üzere iki yerden belge aldığını, bunun tek çatı altında toplanması için çalışma yaptıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, "Süreç tamamlandı. Artık tüm oteller bakanlık belgeli oldu. 2024 sonu konaklama sektörünün tamamı Bakanlık denetimine girecek" dedi. Ersoy, 7 bine yakın otelin sürdürülebilirlik belgesi için kriter sürecinin tamamladığını aktardı. Bakan Ersoy, sektörün personel sorunun çözümü için de Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapılan protokol çerçevesinde 200 meslek lisesinin turizm teknik meslek lisesi olarak hizmet vermesini sağlayacaklarını kaydetti.1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yasası'nı değiştireceklerini açıklayan Bakan Ersoy, konuyla ilgili sektör görüşü alındığını, çalışmaya başladıklarını, en kısa sürede Meclis'e getireceklerini söyledi. Turizm amaçlı konutların kiralanmasının TBMM'de yasalaştığını aktaran Ersoy, buradaki yanlış anlaşılmaları gidermek için şu açıklamaları yaptı: "Konutlar tek seferde 100 gün ve daha kısa kiralanıyorsa belge almak kaydıyla kısa süreli kiraya verilebilir. Rezidansların yönetim planında kısa süreli kiralamaya izin verildiğine dair hüküm bulunuyorsa ve bu tapuya şerh edilmişse bu konutlar istisnadır. Çünkü burada mağduriyet yok."UNESCO'nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024'ten itibaren Ayasofya'da ziyaretçi yönetim planına geçeceklerini aktaran Bakan Ersoy, "Bu yönetim planında ziyaret kalitesi ve güvenlik artırılmış olacak. Buna göre ibadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının girişinde bir değişiklik yok. Yabancı ülke vatandaşlarının turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretler 15 Ocak'tan itibaren Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kapıdan olacak. Ve giriş için ücret ödeyecekler. Türk vatandaşlarımızın ibadet amaçlı yaptıkları ziyaretler eskiden olduğu gibi ücretsiz olacak. Bu uygulama dünyanın birçok ülkesinde de var" ifadelerini kullandı.