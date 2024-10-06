Turizmde sarı yaz coşkusu

Turizm sektöründe sarı yaz coşkusu yaşanıyor. Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası (UEFA Euro 2024) ardından da Paris Olimpiyatları nedeniyle temmuz ayını sıkıntılı geçiren turizm sektörü, ağustosta toparlanmış, eylül ayında ise tarihinin en iyi doluluk oranlarına ulaşmıştı. Hem hava sıcaklıklarının iyi gitmesi hem de turist akışının devamıyla ekim ayında da otelleri dolduran turizmciler, sezonu uzattı. Öyle ki Antalya'da sezon kasım ortasına uzarken, Bodrum ve Ayvalık'ta ise ekim sonuna kadar turist akışı devam edecek.İlk 9 ayda 14 milyonu aşkın turistin geldiği Antalya'da ekim ayı doluluk oranlarında da yeni bir rekora imza atıldı. Ekimin ilk haftasında otellerin yüzde 90 dolu olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Bu ayın başında Almanların tatil periyodu başladı. Sonra İngilizler ardından da Hollandalıların tatili başlıyor. Ayın sonunda ise Belçikalılar tatil için gelecek. Aynı zamanda kongre, toplantı ve seminer talepleri de var. Dolayısıyla ekimi yüzde 80-90 dolulukla geçiririz" dedi. Antalya'daki otellerin kasımın üçüncü haftasına kadar kapılarını açık tutacağını anlatan Kavaloğlu, "Yani sezon 20 Kasım'a kadar uzadı. Güzel bir sonbahar geçiriyoruz" diye konuştu.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mustafa Demir de, Bodrum'da çok iyi bir eylül ayı geçirdiklerini belirterek, "Yüksek sezon beklentisiyle oteller temmuz ve ağustosa yüksek fiyatla girmişti. Ancak hem Paris Olimpiyatları hem Avrupa Şampiyonası hem de yüksek fiyat nedeniyle beklentiler karşılanmadı. Oteller eylül ayı için fiyatlarını revize edince talep bir anda yeniden canlandı. Bodrum'dan Didim'e kayan turist geri döndü ve eylül doluluğu yüzde 90'ları buldu" dedi.Ekim ayına da güzel başlangıç yaptıklarını anlatan Demir, "Yılın ilk haftası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artıdaydık. Özellikle yabancı turiste hizmet veren otellerin doluluk oranları yüzde 70'leri buldu. İngiltere, Polonya ve Almanya'dan yüksek bir talep var" diye konuştu.Otellerini eylül sonunda kapatan Ayvalık, Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte sezonu uzattı. Cunda Engin Reis Otel'in Sahibi Özge Atala, "Osmangazi Köprüsü ilçemize çok ciddi katkı sağlıyor. Bunu son 3 yıldır, özellikle sezon bittikten sonra çok net hissediyoruz. Köprüyle birlikte İstanbul ve Bursa'dan insanlar 3-4 saatte gelebiliyorlar. Ekim ayında hafta sonlarında otellerimiz doluyor. Bizim geçen hafta sonu otelimiz yüzde 100 doluydu. Bu hafta sonu da benzer olacak. Havalar sıcak olduğu sürece oteller de full" dedi.