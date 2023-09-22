Turizmde tüm zamanların rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığının yılın ilk 8 ayına ilişkin verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,95 artış yaşandı.



İlk 8 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 44,84 artış ve 4 milyon 351 bin 254 kişi ile birinci, Almanya yüzde 6,03 artış ve 4 milyon 82 bin 994 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,36 artış ve 2 milyon 652 bin 188 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.



AĞUSTOS'TA ALMANYA BİRİNCİ



Türkiye'ye bu yılın ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,65 artışla 6 milyon 660 bin 700 olarak gerçekleşti.



Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,52 artış ve 871 bin 270 kişi ile Almanya birinci, yüzde 5,68 artış ve 852 bin 640 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 6,96 artış ve 588 bin 448 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı İran ve Polonya takip etti.