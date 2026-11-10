Turizmde vergi indirimi ve çalışan desteği uzadı! Bakan Ersoy: Rekabete katkı sağlayacak

"TURİZM GELİRLERİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Erdoğan, ocak-eylül döneminde elde edilen turizm sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ocak-Eylül 2026 döneminde, ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla, hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibariyle turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık."

Aynı dönemde ziyaretçilerin Türkiye'deki ortalama kalış süresinin 10,34 gece olarak gerçekleştiğini belirten Erdoğan, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldiğini, yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcamasının ise 120 dolara yaklaştığını ifade etti.

Erdoğan, turizm rakamlarının ekonomiye ve sektöre hayırlı olmasını diledi.