Turizmde yeni rota Amerika ve Kanada

Dünya turizm sektörünün en önemli buluşmalarından World Travel Market (WTM) Londra Fuarı'nda Türkiye, 2027 yılına yönelik yeni büyüme hedefleriyle öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuarda yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin turizmde yeni rotasının uzak pazarlar olacağını belirterek ABD, Kanada ve Asya-Pasifik Bölgesi'ne yönelik önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin son sekiz yıldır turizmde pazar çeşitliliğine büyük önem verdiğini vurgulayan Ersoy, "Kaynak pazarlarımızı ne kadar çeşitlendirirsek turizm sektörümüzün krizlere karşı dayanıklılığını o kadar artırırız. Yakın pazarlarda zaten güçlü konumdayız. Şimdi önceliğimiz uzak pazarlar" dedi. Özellikle Kanada pazarında yeni bir büyüme dönemine girildiğini açıklayan Ersoy, iki ülke arasındaki uçuş kapasitesinin artırılmasına yönelik kararların turizme olumlu yansıyacağını söyledi. Kanada ile karşılıklı uçuş haklarının artırılmasının önemli bir fırsat yarattığını belirten Ersoy, Türk Hava Yolları'nın yeni kapasiteyi devreye almasıyla Kanadalı turist sayısında artış beklediklerini ifade etti. ABD pazarında da benzer bir büyüme stratejisi izlendiğini belirten Ersoy, yeni uçuşların etkisinin önümüzdeki dönemde daha belirgin hale geleceğini söyledi. Ersoy, Yeni Zelanda gibi uzak noktalara yönelik bağlantıların da güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

100 DOLARLIK EK YÜK

Küresel savaşların enerji fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Ersoy, 2027 yılının havacılık sektörü açısından zorlu geçebileceği uyarısında bulundu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin uçak biletlerine gecikmeli yansıdığını belirten Ersoy, "Havayolu şirketleri yakıt maliyetlerini yıllık anlaşmalarla sabitliyor. Bu nedenle yükselen fiyatların etkisi geçen yıl tam olarak hissedilmedi. Ancak 2027'de üç saatin üzerindeki uçuşlarda ortalama 100 dolarlık ek maliyet oluşması bekleniyor" dedi.

İNGİLTERE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAZAR

Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya ve Almanya'nın ardından İngiltere'nin üçüncü sırada bulunduğunu hatırlatan Ersoy, İngiliz turistlerin artık yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. İngiltere pazarında İstanbul'un giderek güçlendiğini belirten Ersoy, "İngiliz turistler kış aylarında da tatil bölgelerimize geliyor. İstanbul'a yönelik tanıtımlarımız sayesinde şehir ve kültür turizminde ciddi büyüme sağladık. Türkiye'nin farklı turizm ürünlerini İngiltere pazarına sunuyoruz" diye konuştu.

TURİZM GELİRİNDE TARİHİ REKOR

BÖLGESEL savaşlar ve ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye'nin turizmde büyümeyi sürdürdüğünü belirten Ersoy, yılın ilk dokuz ayında 51 milyar 278 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış yaşandığını belirten Ersoy, üçüncü çeyrekte ise yüzde 5 büyümeyle 25,5 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini söyledi. Bu rakamın bugüne kadarki en yüksek üçüncü çeyrek turizm geliri olduğunu vurguladı. Ersoy, "Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle adeta ateş çemberinin ortasında bulunuyor. Buna rağmen istikrarımızı koruyor, turizmde büyümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TURİZM FUARI KÜRESEL TURİZM SAHNESİNDE

Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF), fuarda yer alarak uluslararası turizm sektöründeki görünürlüğünü ve iş birliği ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Jolly Tur Yönetim kurulu Başkanı Mete Vardar uluslararası turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan WTM London, yeni pazarlara açılmak, ticari bağlantılar kurmak ve sektördeki gelişmeleri değerlendirmek isteyen profesyonellere önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör