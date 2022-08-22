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Giriş Tarihi: 22.8.2022 13:06

Turizmde yüz güldüren rakamlar... 7 ayda 26 milyonu geçti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Turizmde yüz güldüren rakamlar... 7 ayda 26 milyonu geçti

Türkiye bu yılın ilk 7 ayında toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırladı. Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının istatistiklerine göre toplam sayı içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 arttı ve 23 milyon 30 bin 209 oldu.

TÜİK tarafından en son yayımlanan 6 aylık verilere göre ülkemizi ziyaret eden 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı temmuz ayı itibarıyla 26 milyonun da üzerine çıkmış oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk 7 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

TEMMUZ ARTIŞI YÜZDE 52,84 OLDU

Türkiye 2022 yılının temmuz ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı.

İLK SIRAYI ALMANYA, RUSYA VE İNGİLTERE ALDI

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise temmuz ayında 962 bin 3 kişi ile Almanya birinci, 741 bin 419 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Bulgaristan takip etti.

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Turizmde yüz güldüren rakamlar... 7 ayda 26 milyonu geçti
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