Türk-Alman ekonomisi birlikte büyüyecek

Avrupa Birliği'nin motoru olan Almanya hem siyasi hem de ekonomik olarak zorluklarla boğuşuyor. Ülkede artan Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası oluşan yüksek enerji fiyatları nedeniyle daralan Almanya sanayisinde dev şirketler iflas ederken binlerce kişi de işsiz kalıyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0.1'lik minimum büyüme ile resesyona yaklaşan Alman ekonomisi yeni hikâye yazmanın yollarını arıyor. Türkiye ekonomisinde de Kovid sonrası yaşanan sorunlar nedeniyle aranan çıkış yolu Almanya ile Türkiye'yi ortak bir potada buluşturdu. Bu kapsamda iki ülke arasında yeni işbirliklerinin hayata geçirilmesi için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi'nin Almanya'daki tarafı olan Alman- Türk İş Konseyi kuruldu.Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un başkanlığını üstlendiği Alman-Türk İş Konseyi'nin altında 20 Türk-20 alman şirketinden olmak üzere 40 kişilik bir yönetim kurulu oluşturuldu. Koç, Sabancı, Doğuş, Doğan, THY, Kalyon, Limak, Oyak, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank gibi Türkiye'nin top 20'si şirketlerinden temsilcilerin yönetiminde yer aldığı kurulun ilk toplantısı 14 Ekim'de Türkiye'de gerçekleştirildi. Mart 2025'te Almanya'da ikinci yönetim toplantısını yapacak olan kurul, Türkiye ile Almanya ekonomisini güçlendirecek projeler geliştirecek.Enerjiden, üçüncü dünya ülkelerinde yatırıma, savunma sanayi ile teknoloji gibi stratejik sektörlerden, tekstil, gıda, kimyaya kadar tüm alanlarda işbirliğine gidilecek. Projeyle Almanya, Türkiye'nin lojistik konumu, üretim kabiliyeti, genç işgücü gibi avantajlarından faydalanacak. Türkiye ise Almanya'nın finans gücü, know-how'ı gibi imkânlarını kullanacak. İki ülke için de kazan-kazan stratejisi sunmayı hedefleyen kurul, Çin'in ekonomide yayılmacı politikasına karşı da güç birliği oluşturulacak.28 bin Alman KOBİ'nin üye olduğu BVMW (Bundesverband Mittelstandiche Wirtschaft-Alman Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Başkanı Christoph Ahlhaus da Alman-Türk İş Konseyi'ne destek veriyor. Projeyle, Alman ve Türk KOBİ'lerinin işbirliğine gitmesi hedefleniyor.DEİK/TÜRKİYE-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ile Almanya'nın çok köklü bir tarihinin bulunduğunu belirterek, "Almanya ile 55 milyar dolarlık ticaretimiz var. Ülkede 3.5 milyon Türk yaşıyor. Almanya'dan ülkemize 7 milyon kişi tatile geliyor. Yani biz Almanlarla bu kadar entegre iken neden Almanlarla daha fazla çalışmıyoruz? Türkiye ile Almanya birlikte ekonomide yeni bir hikâye yazarlarsa çok güçlü bir ekonomi doğabilir. Buradan hareketle Alman-Türk İş Konseyi kuruldu" dedi. Çinlilerin ekonomik olarak yayılmacı bir politika izlediğini anlatan Yalçındağ, "Afrika'yı işgal ettiler şimdi sıra Avrupa'da... Alman sanayisinin Çinle mücadelesinde en güçlü ortağı Türkiye. Çünkü Türkiye'nin ciddi bir üretim kabiliyeti var. Türk malları Çin'e göre daha çok itibar görüyor. Türkiye Almanya'ya üç saatlik mesafede. Çin'den yaşanan tedarik sorunları burada olmaz. Türkiye'nin Orta Doğu ve Hazar enerji kaynaklarına olan stratejik yakınlığı, Almanya'nın enerji çeşitlendirme hedeflerine katkı sağlayabilir" diye konuştu. Türk altyapı şirketlerinin Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika'da çok güçlü olduğunu vurgulayan Yalçındağ, şöyle devam etti: "Ancak büyük projelerde finansman ihtiyacı hissediyoruz. Bazen işleri Çinlilere kaptırıyoruz. Bunları Çinlilerden alabilmek için Almanlarla hareket etmemiz gerekiyor. Yüzde 50 Türk yüzde 50 Alman ürünleri kullanabiliriz. Güçlü bir işbirliği kurulursa ticaret hacmi üç yılda 75, altı yılda ise 100 milyar dolara çıkabilir."