Türk AR-GE ordusuna 7 il daha katılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ortahisar ilçesinde inşa edilen "Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anan Kacır, şöyle devam etti:

"Kendisi ülkemizin kritik teknolojilerde, tam bağımsızlık idealine ulaşmasında öncü bir mühendis ve sanayici olarak, büyük bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Bilgisi, birikimi, gayreti ve ortaya koyduğu mücadeleyle milli SİHA'larımız savunma sanayisinde paradigmaları alt üst eden bir atılımın önünü açmıştır. 'Yapılamaz' denileni başarmış, gençlerimize, girişimcilerimize vazgeçmemeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, bir fikrin bir milletin kaderini değiştirebileceğini göstermiştir. Bugün, 'milli teknoloji hamlesi' vizyonundan bahsediyorsak, kıymetli büyüğümüz merhum Özdemir Bayraktar amcaya çok şey borçluyuz. Rabb'im mekanını cennet eylesin. Daha nice Özdemir Bayraktar'lar yetiştirecek bilim merkezimiz vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

"GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNDE, GENÇLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Bakan Kacır, Türkiye'nin bugün kritik teknolojilerin pazarı değil, bu teknolojileri üretebilen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz 21 yılda, 100 yıllık projelere Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde imza attık. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki milli teknoloji hamlemizle, kendi fırsatlarımızı, güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız, karşı karşıya olduğumuz sınamaları hesaba kattığımız bir yaklaşımla başardık." diye konuştu.

Bu noktaya kolay gelinmediğini, türlü engellemelerle karşılaştıklarını dile getiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabiri caizse, yolumuza takoz koymaya çalışanlar oldu ancak biz içimizdeki saklı cevheri ortaya çıkarmamız gerektiğini biliyorduk. Bir zihniyet devrimi oluşturmamız gerektiğinin farkındaydık. Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda adeta küllerimizden doğduk. Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in yaşadığı hayal kırıklığını Türk gençleri bir kez daha yaşamasın diye, gençlerimizin yanında yer aldık."

Kacır, bugün İHA'ları hayata geçiren ekiplerin yaş ortalamasının 30'un altında olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken de merkezinde yenilikçi teknolojilerin yer alacağı tüm projelerde gençlerimizin imzasının olacağını biliyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim en değerli varlığımız. Geleceğin Türkiye'sinde, gençlerimizden beklentimiz çok büyük. Ülkemiz adım adım bir küresel üretim üssüne dönüşürken, teknoloji yolculuğumuzda gençlerimizin en önde rol üstlenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST'LERDE 4,5 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİMİZİ AĞIRLADIK"

Bakan Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençlere hayallerinin peşinden koşma imkanı sunduklarını söyledi.

Geçen yıl TEKNOFEST Karadeniz ile bu heyecanın tüm Karadeniz'i sardığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında ise İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'lerde 4,5 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırladık. 44 teknoloji yarışmasına 337 bin takımda 1 milyon genç katıldı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgi ve teveccühü ile mutlu olduk ve gurur duyduk. Milli teknoloji hamlesi yolundaki atılımlarımızı büyük bir gururla sahnelerken, milli öz güvenimizi de yükseltiyoruz. Atak'ı, Anka'yı, Gökbey'i, Bayraktar TB-2'yi, Kızılelma'yı gören gençlerimiz, 'Türk'ün yüzyılında ben de varım' diyor."

Kacır, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojiye merakının gelecek adına kendilerini heyecanlandırdığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin bilimsel gelişimine katkı sunmak, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz TÜBİTAK ortaokul ve lise öğrencileri araştırma proje yarışmalarına 40 binin üzerinde proje ile 70 bine yakın öğrencimiz katıldı. Bilim söyleşileri ile bilim insanlarımızı öğrencilerle buluşturuyor, toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırıyoruz. Bilim fuarları ve bilim şenlikleriyle bilim kültürünü gençlerimize aşılıyor, onlara eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunuyoruz."

Lise öğrencilerine yönelik farkındalık kazanmaları adına Kutup Araştırma ve İklim Değişikliği Araştırma proje yarışmaları da tertip ettiklerini belirten Kacır, "Yarışma birincilerini araştırmalarını gerçekleştirmek üzere Antarktika'ya gönderiyoruz. 5 bin 435 üniversite öğrencilerimizi de Araştırma Projeleri Destekleme Programları ile destekliyoruz. AR-GE kültürünü oluşturmak, AR-GE'yi lisans döneminde teşvik etmek amacıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında 6 binden fazla öğrencimizin 3 bin 287 projede yer almasını sağlıyoruz." dedi.

Kacır, yeni nesil yazılım okullarında da öğrencilere ücretsiz eğitim sunduklarının altını çizerek, "Sektör Kampüste Programı ile 10 binden fazla üniversite öğrencimizi yapay zeka, blok zincir, ileri imalat, dijital dönüşüm gibi alanlarda sektör profesyonelleri ile buluşturuyoruz. Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezimizin de dahil olduğu, 81 şehrimizde 100'den fazla Deneyap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla 11 yaşından itibaren tanıştırıyoruz. Sayıları 17 bini aşan geleceğin bilim insanı, mühendisi, girişimcisi buralarda yenilikçi ve vizyoner müfredatımız kapsamında eğitim görüyor." diye konuştu.

"7 İLİMİZDE DAHA BİLİM MERKEZİ KURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Kacır, bilim merkezlerine yönelik desteklerle toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hizmet veren 8 bilim merkezi için 1 milyar 300 milyon liradan fazla destek sağladıklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, TÜBİTAK tarafından desteklediğimiz 9'uncu bilim merkezimiz oldu. 7 ilimizde daha bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimiz, bugüne dek 9,5 milyon misafirimizi ağırladı. Gençlerimizin bilim ve teknoloji dünyasına olan ilgisi, merakı bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve gelecek adına umutlandırıyor. Bugün de güzide şehirlerimizden birinde, Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Karadeniz'in bilim yolculuğunda yeni bir sayfa açıyoruz. TÜBİTAK ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı destekleriyle kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyor."

Bakan Kacır, merkezin detaylarını da katılımcılarla paylaşarak, "Bizim ümidimiz, umudumuz, hayalimiz bu merkezlerde nice Özdemir Bayraktarların, nice Aziz Sancarların, nice Selçuk Bayraktarların yetişmesi. Trabzon'a bu yakışır, Karadeniz'e bu yakışır, Türk gençliğine bu yakışır." ifadelerini kullandı.