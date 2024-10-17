Türk-Arap güç birliğiyle 150 milyar dolarlık ticaret

Türkiye ve Arap Dünyası Ekonomi Zirvesi (TAF), 15'inci kez 'Yatırım, Ticaret ve Teknolojide Global Koridor' temasıyla gerçekleşti. Panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de enflasyonda yaşanan artışın düşüşe geçtiğini belirterek ''Küresel olarak parasal ve mali politikalar açısından belirsizlik yaşanıyor. Küreselde parasal politikalar biraz gevşeyecek belki ama bunun hızı ve koordinasyonunda önemli bir etkisi olacak. 'Parasal politikaların gevşemesi bir mali konsolidasyonla sonuçlanacak mı?' sorusu da bizim açımızdan zorlayıcı bir soru.Ama bildiğimiz bir şey varsa önümüzdeki yıllarda küresel ticaret aynı kısıtlı seviyesine devam edecek ve yüzde 3'ten fazla bir büyüme beklenmiyor. Dolayısıyla zorluklar var ama aynı zamanda fırsatlar da var. Bu şekilde bakmamız lazım'' dedi. Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, "Yapacağımız güç birliğiyle aramızda 150 milyar dolarlık ticarete ulaşabiliriz" diye konuştu.