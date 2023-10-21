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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Türk balıkçıları 'omega 3' için kutuplara açılıyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Türk balıkçıları ’omega 3’ için kutuplara açılıyor
Türk balıkçıları kutuplara açılacak ve krill adı verilen küçük deniz canlılarını avlayabilecek. Bunların yağı alınarak Türkiye'ye getirilecek, işlenerek iç piyasaya verilecek ya da ihraç edilecek. TBMM Balıkçılık Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, okyanus balıkçılığının beş kat daha fazla gelir sağladığının altını çizerek, "Kutuplarda balık yok ama oralarda krill var, krilli avlayıp yağını getirirseniz veya hap olarak satarsanız muazzam bir gelir elde ediyorsunuz. Bizim balıkçılığımızın çıkış noktası da av gücümüzü diğer sulara aktarmak olacaktır" diye konuştu.

15 ÜLKEYLE ANLAŞMA
Atalay'ın verdiği bilgiye göre, Moritanya ve Fas gibi 15 ülkeyle balıkçılık konusunda anlaşma veya mutabakat zaptı imzalandı. Aralarında Ekvator Ginesi ve Madagaskar'ın da bulunduğu 12 ülkeyle görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 100 Türk balıkçı gemisi, başta Moritanya ve Gürcistan olmak üzere Gine Bissau, Umman gibi ülkelerin kara sularında avcılık faaliyeti gerçekleştiriyor. Karidese benzer bir deniz canlısı olan krillden yağ elde ediliyor. Omega 3 açısından çok zengin olan yağ, kolesterolü düşürüyor.
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Türk balıkçıları 'omega 3' için kutuplara açılıyor
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