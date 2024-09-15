Türk Çelik Kubbe’sinde dört füze sistemi olacak

Roketsan yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, değerlendirmelerde bulundu. İkinci, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle büyük teknolojilere ulaşmak ve uzay teknolojilerine erişmek gibi iki büyük hedefinin olduğunu söyledi. Çelik Kubbe Projesi'nin ana savunma sistemine entegre olacağını belirten İkinci, şöyle devam etti: "Çelik Kubbe, Türkiye'nin tamamını havadan gelecek saldırılara karşı koruyacak hava savunma sistemini ifade ediyor. Bu hava savunma sistemimizde, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, hava savunma füze ailesi HİSAR, uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA yer alacak. Buradaki tüm ürünler, ANKA'dan başlayarak, SUNGUR, SİPER ile desteklenen son derece gelişmiş bir hava savunma ağına entegre edilecek."