Türk çimento sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar dolar

Türk çimento sektörünün başarılarının yanı sıra karşı karşıya kaldığı risklere işaret eden Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün devam etmekte olan savaş ve uygulanan yaptırımlar, enerji arz güvenliğini tehlikeye sokmakta ve buna bağlı olarak giderek tırmanan enerji krizi çok boyutlu olarak başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Bu durum enerji yoğun çimento sektöründeki maliyet baskısını daha da artırıyor. Ancak Türkiye, her şeye rağmen dünyanın önde gelen ve güvenilir tedarikçisi olduğu bilinciyle zorlu pandemi koşullarında dahi sağladığı istikrarlı ürün arzına ve ürünlerini sürdürülebilir kalite ile sunmaya kesintisiz şekilde devam etmekte kararlıdır."