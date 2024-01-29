Türk devletlerinden ortak lojistik şirketi: Maliyetler % 30 azalacak

Türkiye, Gürcistan- Azerbaycan-Kazakistan ile birlikte Kızıldeniz'deki krizi fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Çin'den Avrupa'ya giden Orta Koridor hattında kargo taşımacılığını daha da hızlandırmak için ortak lojistik şirketi kurulacak. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan- Kazakistan'ın kuracağı şirketin bu yıl faaliyete geçmesi bekleniyor. Şirket kendi bünyesinde tren setleri de satın alacak. Rotayı kullanarak Çin'den Avrupa'ya kadar ve güzergah üzerindeki ülkelere yük taşımak isteyen özel şirketler ve devlet kurumları bu şirketten hizmet alabilecek. Mesafeden ve zamandan ciddi oranda bir tasarruf sağlayacak olan koridorun, taşıma maliyetlerinde de yüzde 30'luk bir düşüş sağlayacağı ifade edildi. İşbirliğiyle Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesinin 2025'e kadar yılda 10 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Türkiye- Gürcistan-Azerbaycan-Kazakistan Ulaştırma Bakanlıkları Dörtlü Genel Müdürler Toplantısı'nda koridorun geleceği için önemli kararlar alındı. Orta Koridor güzergahındaki darboğazların giderilmesi için 4 ülkenin katılımıyla ortak lojistik şirket kurulması çalışmalarına başlanması kararlaştırıldı.4 ülkenin girişimiyle koridorun hem karayolu hem de demiryolu açısından dijitalleştirilmesi için teknik çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.DEMİR İpek Yolu'nun Orta Koridoru'nu oluşturarak hattın bel kemiği olan Türkiye, jeopolitik üstünlüğüyle demiryolu ticaretinde de dünyada söz sahibi ülkelerden biri olmaya aday. Çin'den yola çıkan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya ulaşan transit tren sonrasında, Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında lojistik taşımacılığı başlamıştı. Çin'den Avrupa'ya giden bir yük treni, Rusya Kuzey Ticaret Yolu'nu tercih ederse 10 bin kilometreyi en az 20 günde kat ediyor. Gemiyle Süveyş Kanalı üzerinden Güney Koridoru kullanılırsa 20 bin kilometreyi ortalama 53 günde geçerek, Avrupa'ya ulaşabiliyor. Trenle Orta Koridor ve Türkiye üzerinden ise 7 bin kilometrelik mesafe 12 günde kat ediliyor.