Türk dizileri İspanya’da El Clasico’dan çok seyrediliyor

Türk Hava Yolları (THY), İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye tanıtım gecesi düzenledi. THY'nin Türkiye tanıtımını içeren Melis Sezen'in rol aldığı yeni reklam filmi de ilk kez Madrid'de yayınlandı. Afyonkarahisar'da çekilen film, özellikle Frigya Vadisi üzerinden, şehrin turizm potansiyelini artırmayı ve uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyor. Madrid'deki Türkiye tanıtım gecesine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve THY üst düzey yöneticileri ile İspanya Büyükçelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve oyuncu Melis Sezen de katıldı. Geçen yıl İspanya'dan Türkiye'ye 324 bin turistin geldiğini belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hedeflerinin 1 milyon İspanyol turist olduğunu belirtti. Madrid'de Türk dizilerinin büyük bir ilgiyle takip edildiğini anlatan Bolat, tüm dünya tarafından takip edilen Real Madrid - Barcelona arasında oynanan ve El Clasico olarak adlandırılan futbol müsabakasının oynandığı akşam Türk dizilerinin daha çok izlendiğini belirtti. Bolat, THY'nin, Madrid seferlerinin başlamasının 40. yılında buradan yola çıkarak 'Dört hafta Türkiye'de kal dizileri Türkçe öğren' başlıklı, oteller ve üniversite işbirliği ile hazırladıkları teori ve pratiği barındıran bir program hazırladıklarını söyledi.Bolat, "2023'te THY, Türkiye'ye 18 milyar dolar döviz girdisi sağladı ve bunun 8 milyar doları cari fazlalık olarak ülke ekonomisine katkı sundu" dedi. İspanya Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de, "THY, Türkiye'ye ciddi katkı sağlıyor. Bayrağımızı dünyada yüzlerce destinasyonda dalgalandırdığı için minnettarız" diye konuştu.OYUNCU Melis Sezen de "Ülkemi çok seviyorum ama bilmediğim, keşfetmediğim pek çok yeri var. Benim için bu reklam filmi iş olmanın ötesinde bir hediye idi. Çünkü, Afyon tanıtım filmi sayesinde ülkemizin bu güzide şehrini tanımış oldum. Türkiye aslında bütün dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası, bu yüzden insanların buluşma noktası" dedi.