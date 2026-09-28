Türk dünyasının ticareti büyüyor! Toplam hacim 1,27 trilyon dolara ulaştı

ORTA KORİDOR VE BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Ekonomik entegrasyonun önemli unsurlarından biri de ulaştırma altyapısının geliştirilmesi olarak öne çıktı.

Çalışmada Orta Koridor'un, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güvenilir, verimli ve güvenli bir güzergah olarak stratejik öneminin arttığı belirtildi.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Zengezur Koridoru gibi büyük altyapı projelerinin bölgenin bağlantısallığını güçlendirdiği ve Türk devletlerinin küresel ticaret akışlarındaki stratejik rolünü artırdığı ifade edildi.

Koridorun daha etkin kullanılabilmesi için ulaştırma ve gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Yapay zekanın ulaştırma ve gümrük sistemlerine entegre edilmesiyle tahmine dayalı lojistik, otomatik risk yönetimi ve daha kesintisiz sınır işlemlerine geçilmesinin önemine dikkat çekildi.

DİJİTAL İPEK YOLU İÇİN YENİ ADIM

Ekonomik entegrasyonun yalnızca fiziki ulaştırma altyapısıyla sınırlı olmadığı, dijital bağlantıların da giderek önem kazandığı belirtildi.

Azerbaycan ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nin altından kurulması planlanan fiber optik hattının Dijital İpek Yolu'nun önemli parçalarından biri olduğu kaydedildi.

Söz konusu projenin Türk dünyasında dijital bağlantının ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Dergide, TDT'nin Türk dünyasını yalnızca Doğu ile Batı arasında bir ulaştırma ve ticaret koridoru olarak değil, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm açısından da daha güçlü bir ekonomik merkez haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör