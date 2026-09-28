Türk dünyasının ticareti büyüyor! Toplam hacim 1,27 trilyon dolara ulaştı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik büyüklüğü geçen yıl önemli seviyelere ulaştı. TDT tarafından yayımlanan Türk Devletleri Dergisi'nin 7. sayısında yer alan bilgilere göre, söz konusu ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolar, toplam gayrisafi yurt içi hasılası ise 2,4 trilyon doların üzerinde gerçekleşti.
TÜRK DÜNYASI YÜZDE 6,86 BÜYÜDÜ
TDT bünyesinde ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması ve bölgenin küresel ticaretteki konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Dergide, ekonomik iş birliğinin teşkilatın temel misyonlarından biri olmaya devam ettiği belirtilirken, hizmetler ve yatırımların kolaylaştırılmasına ilişkin kapsamlı anlaşmaya yönelik müzakereler ekonomik entegrasyonun öne çıkan başlıkları arasında gösterildi.
Çalışmada, Türk dünyasının 2025'te ortalama yüzde 6,86 büyüme oranına ulaştığı ve bu oranın küresel ortalamanın iki katından fazla olduğu belirtildi.
Bölge içi ticaretin henüz hedeflenen derinliğe ulaşmadığına dikkat çekilirken, bu açığın kapatılması amacıyla ekonomik entegrasyonu ve ülkelerin ortak küresel rekabet gücünü artıracak mekanizmalar üzerinde çalışıldığı aktarıldı.
HEDEF TİCARET ENGELLERİNİ AZALTMAK
TDT ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun; bölgesel rekabet gücü ve bağlantısallığı artırmaya yönelik girişimlerle güçlendirildiği belirtildi.
Merkez bankalarından yeşil finansa, mali istihbarattan rekabet otoritelerine kadar farklı alanlarda yürütülen iş birliklerinin sürdürülebilir büyüme ve bölgesel yatırımlar için yeni alanlar oluşturduğu ifade edildi.
Dergide, TDT içi ticaretin artırılması, yatırım ve iş ortamının geliştirilmesi, bağlantısallığın güçlendirilmesi, ticaret engellerinin azaltılması, KOBİ'lerin desteklenmesi ve sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik adımların önemine vurgu yapıldı.
ORTA KORİDOR VE BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Ekonomik entegrasyonun önemli unsurlarından biri de ulaştırma altyapısının geliştirilmesi olarak öne çıktı.
Çalışmada Orta Koridor'un, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güvenilir, verimli ve güvenli bir güzergah olarak stratejik öneminin arttığı belirtildi.
Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Zengezur Koridoru gibi büyük altyapı projelerinin bölgenin bağlantısallığını güçlendirdiği ve Türk devletlerinin küresel ticaret akışlarındaki stratejik rolünü artırdığı ifade edildi.
Koridorun daha etkin kullanılabilmesi için ulaştırma ve gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Yapay zekanın ulaştırma ve gümrük sistemlerine entegre edilmesiyle tahmine dayalı lojistik, otomatik risk yönetimi ve daha kesintisiz sınır işlemlerine geçilmesinin önemine dikkat çekildi.
DİJİTAL İPEK YOLU İÇİN YENİ ADIM
Ekonomik entegrasyonun yalnızca fiziki ulaştırma altyapısıyla sınırlı olmadığı, dijital bağlantıların da giderek önem kazandığı belirtildi.
Azerbaycan ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nin altından kurulması planlanan fiber optik hattının Dijital İpek Yolu'nun önemli parçalarından biri olduğu kaydedildi.
Söz konusu projenin Türk dünyasında dijital bağlantının ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.
Dergide, TDT'nin Türk dünyasını yalnızca Doğu ile Batı arasında bir ulaştırma ve ticaret koridoru olarak değil, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm açısından da daha güçlü bir ekonomik merkez haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.