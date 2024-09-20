Türk ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 5. TürkiyeÇin İletişim Forumu, "Yeni Dönemde Çin'de Reformların Derinleşmesi ve Getirdiği Fırsatlar" ana temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde ülkelerimiz arasında daha fazla iş birliğine gideceğiz" dedi.Son 22 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 277 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Boyraz, şöyle konuştu: "Çin-Türkiye arasında yaklaşık 8 bin 693 kilometrelik mesafe dikkate alındığında, denizyolu ile Çin'e 45 günde ulaşabilen yükler, çok daha kısa sürelerde ulaşıyor. Konteynerler Çin'den Türkiye'ye 12 günde, Çin'den Avrupa'ya ise 18 günde ulaşıyor. BTK demiryolu hattının hizmete girmesi ile Çin-Avrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinde Orta Koridor'un etkin olarak kullanılması olanağını sağladı." "Yeni Dönemde Çin'deki Reformların Derinleştirilmesi ve Sundukları Fırsatlar" başlıklı panelde ise iki ülke arasındaki iş birliği imkânları masaya yatırıldı.Çin Yabancı Diller Yayınevi Başkanı Hu Kaimin, "Çin'in reformları daha da kapsamlı bir şekilde derinleştirmesi ve Çin tarzı modernleşmeyi teşvik etmesi, Çin- Türkiye iş birliğine kesinlikle yeni fırsatlar ve yeni içerik sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin bu yıl, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü olduğunu belirtti. Geçen süre içinde Çin Komünist Partisi'nin Çin halkını birleştirerek zorlukları aşmaya öncülük ettiğini vurgulayan Shaobin, şunları söyledi: "Dışa açılma, Çin tarzı modernleşmenin en belirgin simgesidir. 'Kuşak ve Yol' girişimi, dünya tarafından takdirle karşılanan bir uluslararası kamu ürünü ve dünyanın en büyük uluslararası iş birliği platformu haline geldi. 'Kuşak ve Yol' girişimini ortaklaşa inşa etmek amacıyla 150'den fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşla 230'dan fazla anlaşma yapan Çin'in dost çevresi giderek genişlemektedir. 2013-2023 yılları arasında, Çin ile 'Kuşak ve Yol' girişimine katılan ülkeler arasındaki toplam ithalat ve ihracat hacmi 21 trilyon doları, Çin'den söz konusu ülkelere yapılan toplam doğrudan yatırım ise 270 milyar doları aşmıştır."Forumda Xi Jinping'in Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe'ye kazandırılan "Xi Jinping: Çin'in Yönetişimi" adlı kitabının sunumunda konuşan CICG Yabancı Diller Yayıncılık Evi Başkanı Hu Kaimin, Türk bilgesi Yunus Emre ile Çin bilgesi Konfüçyüs'ün tanış olma, birbiri sevme konusunda önemli görüşleri olduğunu söyledi.Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan, geçen birkaç yılda Çin tarafından finanse edilen işletmelerin, Türkiye'deki yatırımlarında dikkat çekici sonuçlar elde ettiğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Türkiye'nin altyapı inşası, enerji kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal iş birlikleri, turizm ve kültür ve diğer alanlarda aktif olarak yer alarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacağız."Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) Başkan Yardımcısı Liu Dawei, iki ülkenin medya ve düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek diyalog platformlarının oluşturması gerektiğine dikkat çekti. China Today Dergisi'nin Türkçe versiyonunun 12 yıldır Türk ortaklarıyla okurlarla buluştuğunu hatırlatan Liu, "Gelecekte de iki ülkedeki düşünce kuruluşları arasındaki fikir alışverişi ve işbirliğini teşvik edeceğiz" dedi. Turkuvaz Medya Grubu Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, China Today Türkiye'nin Çin'in daha iyi anlaşılmasına yardımcı olduğunu anlattı.