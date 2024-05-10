Türk Eximbank ING’den 115 milyon avro kaynak sağladı

"İHRACATÇILARIMIZIN HER ALANDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların her alanda yanlarında olmaya devam edeceklerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İhracat odaklı büyüme stratejimizin bir gereği olarak ihracatçılarımızın her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ülkemiz ihracatına doğrudan etki edecek bu önemli kaynağın sağlanmasına vesile olan Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Ali Güney'e ve emekleri bulunan tüm mensuplarına Ticaret Bakanlığı adına teşekkürlerimi iletiyorum. İhracatçı ailemize hayırlı ve uğurlu olsun."