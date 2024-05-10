Türk Eximbank ING’den 115 milyon avro kaynak sağladı

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, İslami kurallara uygun çok taraflı sigorta şirketi ve İslam Kalkınma Bankasının (IsDB) bir yan kuruluşu olan ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon avroluk anlaşmaya imza attı.
ICIEC'in sigortası altında sağlanan kredi kapsamında Türk ihracatçılarının yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanacak.
"İHRACATÇILARIMIZIN FİNANSMAN İHTİYACINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası grubu arasında devam eden işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini bildirdi.
Güney, ING ve ICIEC ile gerçekleştirilen bu anlaşmayla Türk ihracatçıların finansman ihtiyacına ve Türkiye'nin ekonomisine destek olmaya devam ettiklerini anlattı.
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik desteklerini sürdürerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini vurguladı.
Gökgöz, "İhracatçılarımızın büyümesine katkı sağlamak ve Türkiye ihracatını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
ICIEC Üst Yöneticisi (CEO) Oussama Kaissi ise bu anlaşmanın, ICIEC üyesi ülkelerinin ihracat kapasitelerini artırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme konusundaki taahhüdünü gösterdiğini belirterek, paydaşlarının İslami finans çözümlerinden yararlanma konusundaki kararlılığını yansıttığını anlattı.
"İHRACATÇILARIMIZIN HER ALANDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların her alanda yanlarında olmaya devam edeceklerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"İhracat odaklı büyüme stratejimizin bir gereği olarak ihracatçılarımızın her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ülkemiz ihracatına doğrudan etki edecek bu önemli kaynağın sağlanmasına vesile olan Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Ali Güney'e ve emekleri bulunan tüm mensuplarına Ticaret Bakanlığı adına teşekkürlerimi iletiyorum. İhracatçı ailemize hayırlı ve uğurlu olsun."
İhracat odaklı büyüme stratejimizin bir gereği olarak ihracatçılarımızın her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 10, 2024
Ülkemiz ihracatına doğrudan etki edecek bu önemli kaynağın sağlanmasına vesile olan Türk Eximbank (@Turk_Eximbank) Genel Müdürü Sayın Ali Güney'e ve emekleri… https://t.co/y3vqeYHTUN