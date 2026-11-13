Türk Eximbank’tan COP31’de 4 ayrı kredi anlaşması! Milyonlarca dolarlık finansman sağlandı

Türk Eximbank, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çok taraflı kalkınma bankalarıyla dört ayrı kredi anlaşması imzaladı. Banka, anlaşmalara ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

DÖRT AYRI KREDİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk Eximbank'ın KAP açıklamasına göre banka, Dünya Bankası (IBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile toplam dört farklı kredi anlaşması gerçekleştirdi.

Anlaşmaların finansal büyüklükleri şöyle açıklandı:

Dünya Bankası (IBRD): 209,2 milyon avro

Alman Kalkınma Bankası (KfW): 250 milyon avro

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB): 200 milyon dolar

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB): 100 milyon dolar

Böylece Türk Eximbank'ın imzaladığı anlaşmalar kapsamında toplam 459,2 milyon avro ve 300 milyon dolarlık kredi sağlanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör