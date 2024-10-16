Türk Hava Yolları, İnovalig Ödülü’ne layık görüldü

Türkiye'de inovasyon alanında en prestijli yarışmalardan biri olan İnovaLig'de elde edilen bu başarı, bayrak taşıyıcının her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

12 Ekim 2024 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende İnovaLig ödülü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Türk Hava Yolları Genel Müdür (Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı Dr. Kerem Kızıltunç'a takdim edildi. Törene Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri, basın mensupları ve birçok davetli katıldı.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı Dr. Kerem Kızıltunç, "İnovasyon, sadece ürün ve hizmetlerde değil, tüm süreçlerde ve iş yapış şekillerinde de sürdürülebilir başarıyı sağlayan temel bir güç. Türk Hava Yolları olarak biz de bu vizyonla hareket ediyoruz. Dünya havacılık sektöründe başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmek için inovasyon kültürünü her alanda destekliyoruz. Bu ödül töreni, Türkiye'nin vizyoner firmalarını bir araya getirerek, ülkemizin rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynuyor. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak bizler de teknolojik yenilikleri yakından takip ederek hayata geçiriyor; global arenadaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi.

İnovalig kapsamında dünyada 7 bin 500'den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3rove Programı ile, Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak yılın inovasyon şampiyonları belirlenmekte. 17 ülkede uygulanan IMP3rove programıyla firmalara inovasyon kabiliyetlerini ölçme fırsatı sunulurken, ülkemize de ciddi bir sermaye aktarımı sağlanmakta.

Küresel marka, sektördeki öncü rolü ve inovasyon konusundaki güçlü vizyonuyla, misafirlerine sunduğu benzersiz deneyimi daha da ileri taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir.