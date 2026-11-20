Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı Taşkent'te düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk yatırımcıları madencilik ve enerji, sanayi, tarım, inşaat ve altyapı, eczacılık ile dijital teknolojiler ve finans alanlarında ortak projeler gerçekleştirmeye davet etti. Türk ilaç şirketleri için özel sanayi bölgesinin oluşturulmasını planladıklarını ifade eden Mirziyoyev, "Bir hafta içinde karar çıkararak 300 ila 500 hektarlık alanda Türk şirketleri için ilaç sanayisinin geliştirilmesine yönelik ayrı bir program kabul edeceğiz" dedi. Mirziyoyev, özel ekonomi ve sanayi bölgelerinde yatırımcılara 3 ila 10 yıl vergi ve gümrük avantajları sağlandığını belirtti. Mirziyoyev, tarımda Türk yatırımcıları gübre, tarım makineleri, seracılık, bahçecilik, su tasarrufu teknolojileri, soğuk hava depoları ve gıda işleme alanlarında işbirliğine davet etti.

KISA VADEDE 5 MİLYAR $

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar, orta vadede 10 milyar dolara ulaştırmayı, karşılıklı yatırımları artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın her boyutuyla yeniden şekillendiği bu dönemde, Hazar geçişli Orta Koridor yeni dünyanın ağırlık merkezi haline gelmektedir. Bu gelişmeler, Türkiye olarak bu girişime ilişkin on yıllardır taşıdığımız inancın ve ortaya koyduğumuz vizyonun ne kadar isabetli olduğunu teyit etmektedir" dedi. Önümüzdeki süreçte altyapıdan bağlantısallığa, konuttan sağlığa ve daha birçok alanda Özbekistan'ın büyük kalkınma projelerinde Türk firmalarının çok daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmesini istediklerini belirten Yılmaz, "Üçüncü ülkeler üzerinden yapılanlarla birlikte bugün 8.2 milyar dolara ulaşmış olan Türk yatırımlarının, karşılıklı fayda temelinde en kısa sürede iki haneli sayılara ulaşmasını bekliyorum" diye konuştu.

ORTA KORİDOR VURGUSU

Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturarak Orta Koridor'un sunduğu imkânlardan çok daha fazla yararlanabiliriz. Hazar geçişlerinin etkinliğini artırmak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaları geliştirmek ve alternatif güzergahları güçlendirmek ortak önceliklerimiz arasındadır. Böylece Özbek ürünlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve limanlarımız vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırabiliriz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Taşkent'te iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.