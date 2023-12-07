Türk iş adamlarının Hollanda buluşması

Türkiye'den Avrupa'ya yatırım yapacak kuruluşlarımız, artık ortaklığı Hans'la değil, Hasan'la yapsınlar. Çünkü Hasan, her iki ülkenin de yapısını çok iyi biliyor ve sonuca gidiyor.

Biz, yaşadığımız ülkelerle ülkemiz arasında köprü görevi yapıyoruz. Sayın Bakanım, bizim yaşadığımız ülkelerde ve ülkemize ekonomik ve kültürel olarak katkımız çok büyük.

Evet, olduğumuz yer iyi ama daha iyi olmasını istiyoruz. "Daha iyi olabilmek için neler yapabiliriz" diye kafa yoracağız. Artık marka olmanın zamanı geldi. Ocak sonunda bu raporlarımız hazır olacak. DEİK Yönetim Kurulu'na ve Sayın Başkanımızın bilgilerine arz edeceğiz.

İkinci aşamamız, 1 Nisan'a kadar eyalet ve şehir temsilcilerimizi belirleyeceğiz. DTİK'in önemini anlatarak üye kayıtlarımızı yapacağız ve temsilciler kurulu ile 2 ayda bir toplantılar düzenleyeceğiz.

Fikirlerimizi tartışarak en iyi ve en hızlı yolu bulacağız. Sayın Bakanım, biz büyük bir aileyiz; Avrupa'nın birçok ülkesinden ekonomi ve nüfus olarak da büyüğüz. Bunun farkındayız ve bu farkındalığı daha çok hissettireceğiz.

Edelstaal Grubu olarak 43 yıldır yüzlerce kadınla birlikte çalışıyoruz. Kadınlarımızın ne kadar cesur olduğuna şahidim. Kadınlarımızı da DTİK'e üye olmalarını rica ediyorum.

Hanım kardeşlerim, sizden daha çok destek ve katılım bekliyoruz. Hedefimiz ve amacımız belli; hayalimize ulaşmak için hepınizin desteğine ihtiyacımız var. Tabi ki Nail başkanımızın da ekstra desteğine ihtiyacımız var.

Üçüncü aşamamız, turizmci olduğum için biraz da turizmi anlatmak isterim. 80 milyon nüfusumuz var. 80 milyon insanı misafir olarak tatil beldelerinde ağırlamalıyız. Kişi başı gelirimizi 1.200 euro'ya çıkartmalıyız. Amacımız bu olmalı. Ottellerimiz çok yeni, personelde sıkıntı varsa da her gün eğitimli personel çoğalıyor. Turizmden çok iyi anlayan ve destek olan bakanımız var.

Şimdi dikkatinizi tekrar turizme çekmek istiyorum: Görünmeyen 3 büyük güç, yurt dışında yaşayan gurbetçi diye anılan, ancak hiçbir zaman gurbetçiliği kabul etmeyerek iki ülkenin de asli vatandaşı olanların, ekonomiye ve ortak yaşamaya katkısı çok büyüktür. Ülkesi için en çok parayı harcayan da bu kesimdir.

Son olarak, Sayın Bakanım, Avrupa'daki Türklerin sizden bir ricaları var: Daha önceki hükümetimizle yapılan çalışma sonucu, Türkiye'ye çıkartılan araçların iki sene kalması uygun görüldü. İnsanlarımız iki senede bir arabasını yurt dışına çıkartmak zorunda kalıyorlar ve büyük mağduriyet yaşıyorlar. Bizler daha çok ülkemizde yaşamak istiyoruz. Herkesin isteği, araçlarının 5 sene Türkiye'de kalması. Bu yurt dışındaki vatandaşlarımız için önemli. Hatta vergisini, sigortasını Türkiye'de ödeyelim, memleketimize ilave gelir olsun.

Emekli vatandaşlarımız Türkiye'deki TOKİ konutlarından yararlansın.

Tekrardan saygılarımı sunar, hepinize teşekkürler ederim. Hedefe ulaşmak için salondaki dostlarım, kendimizi alkışlayalım. Hayal kurmaya ve hedeflere ulaşmaya devam." dedi.