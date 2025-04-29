Türk iş dünyasından İtalya çıkarması: İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeni işbirlikleriyle artacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'ya resmî ziyareti kapsamında özel sektör buluşması ve iş forumu organize etti.

200'Ü AŞKIN İŞ İNSANI YENİ FIRSATLARI GÖRÜŞECEK

DEİK öncülüğünde 200'ü aşkın iş insanı İtalya'ya yeni işbirlikleri, ortaklıklar ve anlaşmalar yapmak için çıkarma yaptı.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?

İş forumunda, savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv, inşaat ve altyapı gibi kritik sektörlerdeki iş fırsatları ve yeni yatırımlar detaylı şekilde ele alınacak. Öte yandan; Türkiye ve İtalya'nın üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirme potansiyeli de görüşülecek.

TİCARET HACMİ ARTACAK

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında gelen İtalya ile iş dünyasının Roma'da yapacağı görüşmelerin iki ülke arasındaki 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini daha da artırması bekleniyor.