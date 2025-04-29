Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk iş dünyasından İtalya çıkarması: İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeni işbirlikleriyle artacak
Giriş Tarihi: 29.4.2025 11:38 Son Güncelleme: 29.4.2025 11:45

Türk iş dünyasından İtalya çıkarması: İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeni işbirlikleriyle artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’ya resmî ziyareti iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacak. DEİK öncülüğünde İtalya’ya 200’ü aşkın iş insanı ile çıkarma yapılırken, ziyaret kapsamında orgazine edilen iş forumunda enerjiden savunmaya, otomotivden inşaata kadar birçok farklı sektör masaya yatırılacak ve yeni fırsatların açılmasına olanak sağlayacak.

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Türk iş dünyasından İtalya çıkarması: İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeni işbirlikleriyle artacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'ya resmî ziyareti kapsamında özel sektör buluşması ve iş forumu organize etti.

200'Ü AŞKIN İŞ İNSANI YENİ FIRSATLARI GÖRÜŞECEK

DEİK öncülüğünde 200'ü aşkın iş insanı İtalya'ya yeni işbirlikleri, ortaklıklar ve anlaşmalar yapmak için çıkarma yaptı.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?

İş forumunda, savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv, inşaat ve altyapı gibi kritik sektörlerdeki iş fırsatları ve yeni yatırımlar detaylı şekilde ele alınacak. Öte yandan; Türkiye ve İtalya'nın üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirme potansiyeli de görüşülecek.

TİCARET HACMİ ARTACAK

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında gelen İtalya ile iş dünyasının Roma'da yapacağı görüşmelerin iki ülke arasındaki 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini daha da artırması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk iş dünyasından İtalya çıkarması: İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeni işbirlikleriyle artacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz