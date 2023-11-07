Türk iş dünyasından Kuveyt’e çıkarma: Yatırımlarınıza talibiz

Türkiye'de 27 sektörden 150'yi aşkın iş insanı Kuveyt'e çıkartma yaptı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) organizasyonunda gerçekleşen Türkiye Ticaret Heyeti, Kuveytli iş insanları ve alım gruplarıyla biraraya gelerek ticaret ve yatırım fırsatlarını görüştü. Ticaret heyeti görüşmelerinin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohammad Othman Alaiban, Türkiye Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Bakan Ömer Bolat, "Türkiye'nin Körfez'e açılan kapısı Kuveyt. Türkiye de Kuveyt'in Avrupa ve Asya'ya açılan kapısı. İki ülke arasında sağlam ve sarsılmaz bir ittifak ilişkisi var. Bu ilişkileri daha da güçlendirmek için buradayız" diye konuştu.Kuveyt'in 18 adet SİHA alma anlaşması yaptığını hatırlatan Bolat, Kuveyt Havalimanı inşaatının da bir Türk firması tarafından yapıldığını belirtti. Türk müteahhitlerin dünyada elde ettiği başarıya değinen Bolat, "Kuveyt'te bugüne kadar 9 milyar dolar büyüklüğünde 50 kadar büyük proje geliştirdiler. Kuveyt'in yeni dönem kalkınmasında, alt ve üst yapı projelerinde Türkleri tercih etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı MohammadOthman Alaıban da, "Kuveyt Devleti son dönemde yatırım ve çalışma ortamını iyileştirmek için yasal düzenlemeler yaptı. Yatırım için KOBİ'lere mali destek sağlıyoruz" diye konuştu.Toplantının ardından Türk ve Kuveytli gazetecilerle bir araya gelen Bakan Bolat, saldırıların başladığı günden bu yana geçen 1 aylık süreçte İsrail'le karşılıklı ticaretin yüzde 50'den fazla düştüğünü kaydetti. Turizm sektörü için Arap turistlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, "Turistlerin beşte biri Arap ülkelerinden geliyor" dedi.TÜRKiYEve Kuveyt'in bu coğrafyada ağırlığı olan iki önemli ülke olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe 'Kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde yeni iş birliklerinin temellerini atacaklarını söyledi. Gültepe, "Bugün tekstilden gıdaya, bilişimden halıya, metalden mobilyaya geniş bir yelpazede firmalarımızla buradayız. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle karşılıklı ticareti geliştirmesini önemsiyoruz" dedi.