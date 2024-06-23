Türk KOBİ’leri Afrika’da

Afrika pazarı, Türk KOBİ'leri için giderek daha cazip hale geliyor. 1.5 trilyon dolarlık yıllık ithalat hacmi ile Afrika, çeşitli sektörlerde Türk ihracatçılarına büyük fırsatlar sunuyor. Türk KOBİ'leri 2023 yılında Avrupalı rakiplerini birçok sektörde geçerek Afrika pazarına en çok ihracat yapan ülkeler arasında yer alınmasını sağladı. Afrika pazarında öne çıkan sektör ise savunma sanayii oldu. Bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'ler, insansız hava araçları, drone teknolojileri, zırhlı araçlar, yazılım hizmetleri, sensor teknolojileri gibi stratejik ürünlerle Afrika pazarının yeni oyuncusu oldu. Türkiye, hükümetler bazında da son yıllarda Afrika ülkeleriyle önemli işbirliklerine imza attı. Son 5 yılda 30 Afrika ülkesiyle 'Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması' imzalandı. İşbirlikleriyle beraber Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçları, Angola, Togo ve Nijerya gibi ülkelerde yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle Bayraktar TB2 İHA'ları ve BMC tarafından üretilen zırhlı araçlar, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Nijerya'da drone'lar ve Türk insansız hava araçları, Togo'da Türk mayın temizleme araçları, Angola'da Türk savunma yazılımları kendine yeni pazarlar edindi.Türkiye'nin savunma sanayii ihracatları 2023 yılında 5.5 milyar doları buldu ve bu rakamın büyük bir kısmı Afrika'ya yapılan satışlardan geldi. 2024 yılında bu rakamın, 6 milyar dolara ulaşmasını hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda, Afrika pazarı Türkiye'nin savunma sanayii için kritik bir önem taşıyor. Türkiye'nin savunma sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'leri, Afrika pazarında giderek artan bir etki yaratıyor. İHA'lar, zırhlı araçlar ve çeşitli askeri teçhizatlar, Afrika ülkelerinin savunma ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynarken, Türkiye'nin ihracat gelirlerini de artırıyor. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik yenilikleri ve güçlü diplomatik ilişkilerinin bir göstergesi olarak da öne çıkıyor. Örneğin, Türk savunma ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 608 artış gösterdi. Bu artışta, Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali ve Nijerya gibi ülkelerle yapılan işbirlikleri önemli rol oynadı. Savunma sanayiinde gerçekleştirilen bu işbirlikleri, diğer sektörler için de örnek teşkil ediyor.Çok uzun yıllardan bu yana Afrika ülkelerinin tedarikçileri olan ABD, Almanya, Rusya ve Çin ile rekabet etmek zorunda kalan Türk Savunma Sanayii, kısa zamanda bu devletlerin önemli bir rakibi olarak sahaya inmiş durumda. Son verilere göre 1500'den fazla KOBİ savunma sanayisi alanında Afrika ülkelerine ihracat yaptı. Toplamda 540 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirildi. Bu rakam 2010'da 7 milyon dolar iken 2020'de ise 83 milyon dolardı.