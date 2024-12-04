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Giriş Tarihi: 4.12.2024 14:55 Son Güncelleme: 4.12.2024 14:56

Türk Lirası'nın değeri 4 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan arttı. Böylelikle Türk Lirası'nın reel değeri 4 yılın zirvesine çıktı.

AA
Türk Lirası’nın değeri 4 yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksine ilişkin verileri yayımlandı. Buna göre, kasım ayında TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi.

ŞUBAT 2021'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı. Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Türk Lirası'nın değeri 4 yılın zirvesinde
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