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Giriş Tarihi: 3.5.2025 00:26 Son Güncelleme: 3.5.2025 00:34

Türk Lirası'nı destekleyecek bir hamle daha! Zorunlu hale getirildi

Ekonomi yönetimi, ihracat bedellerinin daha yüksek oranla TL’ye çevrilmesini zorunlu hale getirirken, döviz dönüşüm desteğini artırdı. Zorunlu karşılık ve faiz uygulamalarında yapılan değişikliklerle, bankacılık sisteminde Türk lirasının payının yükselmesi hedefleniyor.

AA
Türk Lirası’nı destekleyecek bir hamle daha! Zorunlu hale getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3'e çıkarıldı.

TCMB'nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.

Son dönemde yabancı para mevduat artışı ağırlıklı olarak ticari mevduat kaynaklıydı. Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.

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Türk Lirası'nı destekleyecek bir hamle daha! Zorunlu hale getirildi
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