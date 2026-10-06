Türk Lirası’nın reel değerinde dikkat çeken değişim: TCMB rakamları açıkladı

DOLAR VE AVRONUN ORTALAMA DEĞERİ ARTTI

TCMB'nin değerlendirmesinde, TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenlere ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,08 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 2,07 artmıştır."