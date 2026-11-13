Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk lirasıyla dış ticaret 1.3 trilyon lirayı aştı
Giriş Tarihi: 13.11.2026

Türk lirasıyla dış ticaret 1.3 trilyon lirayı aştı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türk lirasıyla dış ticaret 1.3 trilyon lirayı aştı
  • ABONE OL
BU yılın ocak-ekim döneminde Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.8 artışla 273 milyar 33 milyon liradan 346 milyar 165 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 923 milyar 616 milyon liradan yüzde 9.1 artışla 1 trilyon 7 milyar 809 milyon liraya ulaştı. Böylece, Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 13.1 artışla 1 trilyon 196 milyar 649 milyon liradan 1 trilyon 353 milyar 973 milyon liraya yükseldi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk lirasıyla dış ticaret 1.3 trilyon lirayı aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA