Türk lirasıyla dış ticaret 1.3 trilyon lirayı aştı

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BU yılın ocak-ekim döneminde Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.8 artışla 273 milyar 33 milyon liradan 346 milyar 165 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 923 milyar 616 milyon liradan yüzde 9.1 artışla 1 trilyon 7 milyar 809 milyon liraya ulaştı. Böylece, Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 13.1 artışla 1 trilyon 196 milyar 649 milyon liradan 1 trilyon 353 milyar 973 milyon liraya yükseldi.