Türk markaları küresel rekabette güçlenecek

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ticaret Bakanlığı, Türk markalarının küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla Marka ve Turquality desteklerinde değişikliğe gitti. Şirketlerin fuar katılımından dijital dönüşüme, yurt dışı tanıtımdan dağıtım ağlarına kadar birçok alanda desteklenmesi kararlaştırıldı. Marka ve Turquality programlarına dahil şirketlerin Türk ihraç ürünleri fuarlarına katılım giderleri yüzde 75 karşılanacak. Bu ödemeler mevcut destek üst limitlerinden muaf tutulacak. Hedef pazar başına sağlanan beş yıllık destek süresine ilişkin yeni bir imkân da tanındı. Şirketler, herhangi bir destek ödemesine konu etmedikleri yılları, bir defaya mahsus olmak üzere hedef pazar destek süresinin sonuna ekleyebilecek.