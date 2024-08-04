Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk öğrenciler uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarından madalyalarla döndü
Giriş Tarihi: 4.8.2024 13:53 Son Güncelleme: 4.8.2024 13:53

Türk öğrenciler uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarından madalyalarla döndü

Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'da gerçekleştirilen uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarında madalyalar kazanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan öğrencilere kutlama mesajı geldi.

AA
Türk öğrenciler uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarından madalyalarla döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 56'ncı Uluslararası Kimya Olimpiyatı, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 21-30 Temmuz'da gerçekleştirildi. Etkinliğe 89 ülkeden 333 öğrenci katıldı. Kimya Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

54'üncü Uluslararası Fizik Olimpiyatı ise 21-28 Temmuz'da İran'ın İsfahan şehrinde düzenlendi. Etkinliğe 46 ülkeden 197 öğrenci katıldı. Türk öğrenciler, bu olimpiyatta 2 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 mansiyon derecesi elde etti.

BAKAN KACIR'DAN KUTLAMA

Bakan Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı öğrencileri tebrik etti.

Uluslararası bilim olimpiyatlarından gurur verici haberler almaya devam ettiklerini belirten Kacır, "54'üncü Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda ülkeyi temsil eden öğrencilerden gümüş madalya kazanan Arda Ünver ve Kutay Kulbak'ı, bronz madalya kazanan Alp Terliksiz ve Halil İbrahim Yenitürk'ü, mansiyon derecesi kazanan Belinay Su Kılınç'ı, 56'ncı Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden gümüş madalya kazanan Macit Arda Aydın ve Kadir Kaan Erbaş'ı, bronz madalya kazanan Kemal Özkırşehirli ve Mehmet Can Sankır'ı tebrik ediyor, başarılarının bir ömür sürmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında olimpiyatlara katılan tüm öğrencilere, ailelerine, öğretmenlerine ve akademisyenlere teşekkür ederek, "Her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk öğrenciler uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarından madalyalarla döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA