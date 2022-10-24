Türk plastik ve kauçuk sektöründen K Fuarı’na çıkarma

Bu yıl 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli plastik ve kauçuk sektörü fuarı olarak kabul edilen ve üç yılda bir düzenlenen "K 2022 Fuarı", Türk plastik ve kauçuk sektörü 182 firma ile çıkarma yaptı.

Fuara katılan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "İKMİB olarak sektörlerimizin ihracatını artıracak pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Fuar milli katılım organizasyonumuz da bunlardan bir tanesi. Yaptığımız ve yapacağımız bu tarz faaliyetler ile dünya ticaretinde Türk ürünlerinin payını artırmayı hedefliyoruz. Yeni dünya ticaretinde Made in Türkiye algısını kuvvetlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleşen "K 2022 Fuarı"nın Türkiye milli katılım organizasyonu bu yıl 5'inci defa, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliği ile gerçekleştirildi. Plastik sektöründe dünyanın en önemli fuarı olarak kabul edilen ve bu yıl 70'inci yılını kutlayan K Fuarı'nda, yaklaşık 179 bin m2 sergileme alanında 60 ülkeden 3 bin 37 katılımcı yer aldı. Fuara Türkiye'den 27'si milli katılım, 154'ü bireysel olmak üzere toplam 181 firma katıldı. Türkiye katılımcı firma sayısı ile Almanya, İtalya ve Avusturya'dan sonra en çok katılım gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.

T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekci Konuk ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister başta olmak üzere İKMİB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve İKMİB TİM Delegeleri fuar katılımcılarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Adil Pelister, "2025 yılında da K Fuarı'na Birliğimiz tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmesini planlıyoruz"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, K Fuarı'nın plastik ve kauçuk sektörü için dünyanın en önemli fuarı olarak kabul edildiğini belirterek, "K fuarı, katılımcı firmalar ve fuarı ziyaret edenler açısından bakıldığında verimli ve etkili bir fuar. K Fuarına katılımımızın, Türk ihracatçılarının gerek sektörün gelişimini izleme ve dünyanın önde gelen satın almacılarıyla iş birliği fırsatı yakalamaları, gerekse ihraç potansiyelimizin fiili ihracata dönüştürülmesi yönünde önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Fuar, daha çok sektördeki profesyonellere hitap ediyor ve dünya çapındaki liderliğini önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyor. Fuarın bu yılki teması, son yıllarda giderek önem kazanan ve plastik sektörü ile doğrudan bağlı olan "sürdürülebilirlik" olarak belirlenmişti ve bu tema dahilinde geri dönüşüm konusu da fuarda ele alındı. Bu açıdan, geri dönüşüme dair sergilenen teknoloji ile fuar, plastik endüstrisinde döngüsel ekonominin uygulanmasında teknolojinin önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne serdi. Ziyaretçiler, fuarda makineler çalışırken, plastik atıkların nasıl yüksek kaliteli ve işlevsel olarak yeniden granüllere dönüştürüldüğünü görmüş oldu. Türk plastik sektörü de katılım sağlayan firmalarımız ile sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm adına dünya pazarında yerini aldığını göstermiş oldu. Bu kapsamda, üç yılda düzenlenen bir fuar olması ve katılmanın prestij açısından önem arz etmesi dolayısıyla 2025 yılında da söz konusu fuara Birliğimiz tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmesini planlıyoruz" dedi.