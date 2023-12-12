Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk savunma sanayii işbirlikleriyle güçleniyor
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:09

Türk savunma sanayii işbirlikleriyle güçleniyor

Türk savunma sanayii şirketleri, milli ürünlerin entegre lojistik destek hizmetleri için işbirliği yapacak.

AA
Türk savunma sanayii işbirlikleriyle güçleniyor

Türk savunma sanayiinde önde gelen firmalar arasında yer alan MilSOFT Yazılım Teknolojileri ile FNSS Savunma Sistemleri arasında 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS'de, entegre lojistik destek ve ürün destek faaliyetlerini yönetmek ve geliştirmek amacıyla teknoloji ve yazılım geliştirme konularında birlikte çalışma niyetlerini ortaya koyan "iyi niyet anlaşması" imzalandı.

Anlaşmaya, MilSOFT Genel Müdürü Mustafa Özçelik, MilSOFT ICT ve Yenilikçi Çözümler Direktörü Hüseyin Buğra Han Ayyıldız ile FNSS İş Geliştirme Direktörü Burak Sağ imza attı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk savunma sanayii işbirlikleriyle güçleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA