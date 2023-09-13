Türk savunma sanayisi İngiltere’ye çıkarma yaptı

Türkiye savunma sanayisi firmaları İngiltere'de gövde gösterisi yaptı. 30 Türk şirketi dünyanın en önemli savunma sanayisi etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürünlerini sergiledi. Fuarda, aralarında ASELSAN, CES Kompozit, HAVELSAN, MKE, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz, TAIS'in de aralarında bulunduğu Türk şirketleninin stantları yoğun ilgi gördü.Fuara katılan firmalardan CANiK'in Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Türk savunma sanayisinin halihazırda 10 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli olduğunu belirtti. Firma olarak bu yıl dolar bazında ciroda yüzde 50'nin üzerinde büyüme sağladıklarını belirten Aral, "2022'de 95 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam yaklaşık 140-145 milyon dolar olacak. Türkiye'de savunma sanayinin yaklaşık yıllık harcaması 13-14 milyar dolar civarında. İhracat bu sene 5 milyar doları geçecek. Hedefimiz 6 milyar dolar, şu anda 5-5.5 milyar dolar garanti denebilir" dedi. Türkiye'nin 10 milyar doları geçebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Aral, altyapının bu rakama hazır olduğunu vurguladı.İngiltere'den bir savunma sanayi firması satın aldıklarını belirten Aral, "Şu anda odağımız uzaktan atışı kontrol sistemlerinin entegrasyonları. Ayrıca radar sistemlerimize entegrasyonu. Roketsan gibi firmaların mühimmatların kulelerimize entegrasyonu. Bunların bizim silahlarımızla eşleşmesi gibi önümüzde projeler var. Amerika, İngiltere ve Türkiye'deki yaptığımız yatırımları önümüzdeki beş sene içinde en top noktalara getirmek istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten bütün ekosistemin cirosu yaklaşık 350- 400 milyon dolara çıkmış olacak" dedi.Geçtiğimiz yıl orta kalibre top üretimi yapan köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın aldıklarını hatırlatan Aral, "IDEF'23'te ilk kez görücüye çıkan, milli uçaksavarımızın en hızlı ve en yeni üyesi CANiK M3 ve grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi, İngiltere'de dünyaya tanıtıldı. Bu alım sayesinde ülkemizde üretimi olmayan başta 30x113 mm top olmak üzere birçok orta kalibre top üretiminde Türkiye söz sahibi oldu. Toplar hem İngiltere'de hem de Türkiye'de üretilecek. Bu yatırım sayesinde dünyada 30x113 mm top üreten 3 firmadan biri haline geldik. Beş sene sonunda orta kalibre top satış cirosunun yıllık 100 milyon doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Denizsavunma teknolojisinde faaliyet gösteren HAVELSAN, yeni ürünü ÇAKA S-KUSV'ı (Dalgıç Kamikaze İnsansız Suüstü Aracı) görücüye çıkardı. ÇAKA S-KUSV, deniz savaşlarında angajman kurallarını yeniden tanımlamak üzere tasarlanmış yeni nesil bir deniz teknolojisi. ÇAKA S-KUSV, hem su üstünde hem de su altında görev yapabilen çok boyutlu bir platform. Yüzey hedeflerine karşı gizli, güçlü saldırılara imkan kılan Erişim Önleme ve Alan Engelleme (A2AD) görevlerinde deniz yeteneklerini artırıyor. ÇAKA S-KUSV, yüksek patlayıcı faydalı yüklerle donatılarak hedeflerine etki sağlıyor. Su altında çalışabilme yeteneği, bir sürpriz unsuru ekleyerek düşmanlarını hazırlıksız yakalamasına ve üstün saldırılar yapmasına olanak tanıyor. Araç birden fazla ünite için merkezi bir komuta ve kontrol merkezi sağlayan mobil/ sahil kontrol merkezine sahip.Londra'dadüzenlenen fuarda ASELSAN, GÖKKUBBE ve KORKUT ürünlerini ilk kez uluslararası arenada sergiledi. ASELSAN tarafından geliştirilen her türlü hava savunma sistemi ile sensöre ev sahipliği yapabilecek sistem, ihtiyaca göre farklı konfigürasyonlara sahip. Nokta bölge hava savunması gerçekleştirebilecek kapasitedeki GÖKKUBBE, KORKUT, HİSAR-A+, HİSAR-O+, GÖKDEMİR, GÖKER,GÖKBERK ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinde görev yapabiliyor.ROKETSAN Strateji Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, "5.5 milyar doların üzerinde ihracata kesin gözüyle bakıyoruz. 6 milyar doları zorlarız. Yeni sistemler üzerinde çalışmaları yoğunlaştırıyoruz. Düşman hedeflerini yok etmede lazer sistemleri üzerine tüm dünyada çalışmalar arttı. Türkiye'deki yetenekleri yüksek firmalarla da işbirlikleri geliştiriyoruz. Türkiye artık platform çıkartıp anahtar teslim savaş yönetim sistemleri savaş yönetim sitemleri verebilir hale geldi. 30'dan fazla ülkeye ihracatımız var" dedi. Düşman hedeflerini lazerle vurma konusunda özel sektör firmaları ile işbirliği içerisinde yeni sistemler geliştirdiklerini anlatan Kurtuluş, şöyle konuştu: "Bu sistemleri iki ülkeye deneme için gönderdik. Bunlar tamamen Türk mühendislik sistemlerinin başarısıdır. Ermaksan ile geliştirdiğimiz sistem önemli bir başarıya imza atacak. Savunma sanayisinin kilogram başına ortalaması 60 dolar. Roketsan'ın ortalaması 3 bin dolar. Tek rakibimiz mücevher ihracatçıları. Türkiye kendi kendine ihtiyacını karşılar durumda olmanın yanı sıra, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125'lerde. Savunma sanayimiz net ihracatçı konumuna geldi." Türkiye'de malzeme geliştirme konusunda stratejik adımlar da attıklarını söyleyen Kurtuluş, "Örneğin zırh teknolojilerinde bu adımları atıyoruz. Kayseri'de ileri malzemeler üreten bir şirketle çalışıyoruz" dedi.