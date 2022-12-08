Türk şirketleri dünyada marka oldu

'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' kapsamında ülkemizin dev projeleri masaya yatırıldı. Türkiye'nin Vizyon Projeleri Paneli, Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler moderatörlüğünde Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murad Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla düzenlendi. Türkiye'nin İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelere imza attığını belirten panelistler, yap-işlet-devret modeline vurgu yaptı. Buradan çok güçlü bir deneyim elde edildiğini anlatan panelistler, bu projeler sayesinde Türk şirketlerinin dünyada bilinen marka haline geldiğinin altını çizdi.Türkiye'nin son dönemde çok önemli projelere imza attığını hatırlatan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolu, Çanakkale Köprüsü 4 yıl gibi bir zamanda tamamlandı. Bu projeleri, bu kadar kısa sürede bir Avrupa ülkesi yapsaydı bütün dünya bu dev projelerden takdirle bahsederdi. Biz bu projelerin hemen hemen yüzde 90'ını yap-işlet-devret modeliyle yaptık" dedi. Türkiye'nin çok büyük vizyonlu projeleri bitirdiğini vurgulayan Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla bu projeler bu noktaya geldi" ifadelerini kullandı."Allah bana hep en yüksekleri nasip etti" diyen Özdemir, şöyle devam etti: "En yüksek baraj, köprü ve şimdi de en yüksek merkez bankasını bitirmek üzereyiz. Şubat aynıda Merkez Bankası taşınacak. Bu projeler dünyada önümüzü açtı, tanınır marka olduk. 10-20 yıl içinde Türk firmaları artık Japonlarla, İspanyollarla, İtalyanlarla bu büyük projelerde birebir yarışacak."Karayollarındaki gelişime ilişkin bilgi veren Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, geçmişte projelerin 20 yıla kadar sarktığını gördüklerini, şimdi ise büyük otoyolların bile 3 yılda tamamlanabildiğini söyledi. Uluğtekin, akıllı projelerle kazaların önüne geçmeye çalıştıklarını belirterek, "TÜBİTAK bir akıllı yol projesi üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Şu anda otoyol hizmet tesislerinde toplam 102 tane elektrikli şarj istasyonun planlandığını aktaran Uluğtekin "18 tanesini açtık. 84'ünün de yapımına devam ediyoruz. Onları da yakında hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.