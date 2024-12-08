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Giriş Tarihi: 8.12.2024 10:20

Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 15 bilişim personeli istihdam edecek.

AA
Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) 15 bilişim personeli istihdamına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 kıdemli yazılım mimarı, 6 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 2 iş analisti ve 2 iş zekası uzmanı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular, 12-22 Aralık tarihlerinde alınacak.

Kurumca belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirmenin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TSE'nin internet sitesinden ilan edilecek.

Sınav tarihleri, başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak.

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Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak
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