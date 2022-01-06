Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta dünya sahnesine çıktı

Türk start-up'lar da fuarda dünyayı Türkiye'nin teknolojisi ile buluşturuyor. Bu kapsamda Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye'nin ilk pavilyonu kuruldu. EUREKA Park Fuar alanında kiralanan yaklaşık 150 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'nda Türk startup'lar ürün ve teknolojilerini sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı buluyor.

"GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİMİZDEN YENİ BAŞARI HİKAYELERİ ÇIKMASINI HEDEFLİYORUZ"

CES 2022'ye katılan start-up'ların seçim ve değerlendirme sürecinde kuluçka-girişimcilik merkezleri ve hızlandırma programları ile iş birliği yapıldı. CES Eurekapark şartlarını taşıyan start-up adayları belirlenerek adaylar arasından müşteri temini, satış, yarışma başarısı gibi azami fayda sağlayacak girişimler seçildi.