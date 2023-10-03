Türk tekstil sektörü ABD’den aldığı payı büyütmeyi hedefliyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) birliğinden yapılan açıklamaya göre, UTİB, Los Angeles kentinde 27-29 Eylül'de gerçekleştirilen fuara 13 tekstil firmasıyla katılım sağladı.

Trend Alanı organizasyonuyla fuarda sektöre yönelik farkındalığın artırılması, Türk ürünlerine dikkat çekilmesi ve alıcı çalışmaları yapılmasını hedefleyen UTİB, standında en son trendleri yansıtan kumaş ve sürdürülebilir tekstil ürünlerinden örneklerle özel bir tasarım sergiledi.

Açıklamada fuar ve sektörle ilgili değerlendirmelerine yer verilen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, geçen yıl 199 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptıklarını, 7,8 dolar seviyesinde kilogram ihracat değerine ulaştıklarını bildirdi.

Sektörün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için AR-GE, inovasyon, tasarım, markalaşma ve ekoloji dostu çevreci üretim gibi konularda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktaran Engin, "Bu fuarda da bu özelliklere sahip ürünlerimizi sergiledik. Birliğimizin oluşturduğu Trend Alanı da dikkati çekerek yabancıların ilgi odağı oldu. Katma değerli üretim, etkin yurt dışı fuar katılımları, ticari alım heyetlerinin de desteğiyle ihracatımızı artırmak, katma değerimizi geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SADECE TEKSTİLDE EN AZ 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA ULAŞABİLİRİZ"

Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstil sektörü için ABD'nin çok önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Bu ülkeye yönelik ticaret rakamlarına değinen Engin, şunları kaydetti:

"Hazır giyim sektörüyle beraber 31,6 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçı sektörüyüz. Yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dış̧ ticaret fazlasıyla Türkiye'ye en fazla döviz girdisi sağlıyoruz. İki sektör olarak geçen yıl ABD'ye 1,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. ABD, 2022 yılında dokunmamış mensucat ürün gruplarında 2,1 milyar dolar ithalat gerçekleştirirken, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 128,1 milyon dolar oldu. Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesine yaptığımız ihracat tutarını yeterli bulmuyoruz. Kaliteli, inovatif, sürdürülebilir üretim gücümüzü bu pazarda daha net gösterip sadece tekstilde en az 1 milyar dolarlık ihracata ulaşabiliriz."