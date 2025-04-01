Türk Telekom 81 ilde 1.200 kütüphaneyi dijitalleştirdi

Türk Telekom, 81 ilde 1.200'e yakın kütüphanede dijital dönüşüm çalışmalarını tamamladı. Şirketin Kütüphane Haftası kapsamında yaptığı açıklamasına göre, Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'nin kültürel mirasına dijital destek sağlıyor. Şirket, Türkiye genelindeki kütüphanelerde sunduğu yüksek hızlı internet altyapısının yanı sıra Atatürk Kültür Merkezi, ören yerleri ve kültür merkezlerinde WiFi hizmeti sağlayarak dijital erişimi yaygınlaştırıyor. Deprem bölgesindeki gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla Türk Telekom ve iştiraki Sebit'in Kızılay işbirliğiyle kurduğu '100. Yıl Kütüphaneleri'nde bugüne kadar yaklaşık 70 bin öğrenci faydalanırken, yılsonuna kadar kütüphane sayısının 20'ye ulaşması hedefleniyor. Hatay'dan başlayan ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te devam eden proje kapsamında, sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteği sağlanıyor. Öğrenciler, Sebit'in dijital ve basılı eğitim materyalleriyle sınavlara hazırlanıyor.