Türk Telekom, müşterilerinin hayatının her anında yanında olma yaklaşımını seyahat deneyimine de taşıyor. Ara tatilde farklı ülkeleri keşfetmeye hazırlanan müşteriler; seyahat sürelerine, kullanım alışkanlıklarına ve ziyaret edecekleri ülkeye göre sunulan alternatiflerden yararlanarak iletişim ihtiyaçlarını kolay ve konforlu bir şekilde karşılayabiliyor.

"TARİFEN YURT DIŞINDA" İLE 138 ÜLKEDE İLETİŞİM

Türk Telekom'un müşterilerine sunduğu Tarifen Yurt Dışında servisi, yurt içi tarifelerde yer alan her yöne dakika, SMS ve internet haklarının toplam 138 ülkede kullanılmasına imkân tanıyor. Böylece müşteriler, ek bir hat veya farklı bir bağlantı çözümüne ihtiyaç duymadan mevcut tarifelerini yurt dışı seyahatlerinde de kullanabiliyor.

Yalnızca kullanım yapılan günlerde ücretlendirme yapan yapısıyla, özellikle kısa süreli seyahatlerde pratik bir deneyim sunan servis kapsamında müşteriler, yurt dışında da yurt içi tarifelerinden faydalanabiliyor.

FARKLI SEYAHATLERE UYGUN ÇÖZÜMLER

Türk Telekom, farklı süreler için farklı kullanım beklentilerine yönelik tasarlanan paketleriyle de müşterilerine esnek kullanım seçenekleri sunuyor. Bu seçenekler, tek paketle birden fazla ülkede hizmetten yararlanma avantajı sağlıyor. Kısa veya orta süreli tatiller için geliştirilen paketlerle konuşma, mesajlaşma ve internet ihtiyaçları bir arada karşılanabiliyor.

Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ülke ağı sayesinde müşteriler, seyahat rotalarına ve kullanım ihtiyaçlarına uygun paketi tercih edebiliyor.

172 ÜLKEDE "KONFORLU YURT DIŞI", 33 ÜLKEDE "AVRUPA AVANTAJ"

172 ülkede geçerli Konforlu Yurt Dışı Paketleri ve 33 ülkede geçerli Avrupa Avantaj Paketleri; konuşma, SMS ve internet faydalarını tek paket içerisinde bir araya getiriyor. Konforlu Yurt Dışı 1 GB Paketi, bir hafta boyunca geçerli 100 dakika konuşma, 100 SMS ve 1 GB internet hakkı sunarken; Konforlu Yurt Dışı 3 GB Paketi, iki hafta boyunca 300 dakika konuşma, 200 SMS ve 3 GB internet imkânı sağlıyor.

Avrupa Avantaj 2 GB Paketi kapsamında 200 dakika konuşma, 100 SMS ve 2 GB internet sunuluyor. Avrupa Avantaj 10 GB Paketi ise iki hafta boyunca geçerli 500 dakika konuşma, 200 SMS ve 10 GB internet hakkı içeriyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör