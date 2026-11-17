COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom, güçlü fiber ve mobil altyapısıyla zirvenin ilk haftasında dijital operasyonların, etkinliklerin ve katılımcıların tüm iletişim ihtiyaçlarını karşıladı. Zirve alanında 1.3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi ve 18 mobil baz istasyonu sağlayan Türk Telekom, zirvenin ilk haftasında 250 TB sabit altyapı kullanımı, 130 TB mobil kullanım olmak üzere toplam 380 TB'ı aşan veri trafiğini kesintisiz taşıdı. Organizasyonda Birleşmiş Milletler'in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge'de (Blue Zone) eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27 bin 794'e ulaşırken, bu sayı tüm COP buluşmalarındaki en yüksek seviye olarak tarihe geçti.

DİJİTAL GELECEĞİN İNŞASI

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türk Telekom olarak 185 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç ve birikimle, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini küresel platformlara taşımayı, yerli mühendislik gücümüzü ve teknolojik yetkinliklerimizi uluslararası ölçekte görünür kılmayı önemsiyoruz" dedi.

2 BİN ÇALIŞAN SAHADA ÇALIŞIYOR

COP31 gibi tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyonun Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Şahin, "Bu küresel organizasyonda yalnızca iletişim altyapısını sağlayan bir operatör olarak değil, mühendislik gücümüz, enerji verimliliğine odaklanan yenilikçi çözümlerimiz, operasyonel yetkinliğimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla sürecin önemli paydaşlarından biri olarak yer alıyoruz. Fiber ve mobil ağımızdan yeni nesil bağlantı teknolojilerine, veri merkezi kapasitemizden, network ve siber güvenlik operasyonlarına uzanan bütüncül bir sistemle zirvenin dijital ihtiyaçları için yüksek kapasite, hız ve güvenlik sunuyoruz. Bu büyük operasyonu kesintisiz ve güvenilir biçimde sürdürmek için iki bin arkadaşımız sahada görev yapıyor. Organizasyonun ilk haftasında ortaya çıkan kullanım verileri de teknoloji yatırımlarımızın, güçlü altyapımızın ve operasyonel yetkinliğimizin somut bir göstergesi" dİye konuştu.