Türk Telekom COP31’in dijital altyapısını kuruyor

COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom, Antalya'da düzenlenecek zirvenin iletişim altyapısını fiber ve mobil ağları, veri merkezleri ve siber güvenlik çözümleriyle sağlayacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de Türk Telekom, en üst düzey sponsorluk kategorisi olan "Master Partner" olarak yer alacak. Aynı zamanda zirvenin "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan şirket, organizasyonun dijital altyapısını uçtan uca çözümlerle destekleyecek. COP31'in yüksek kapasiteli ve güvenli bir teknoloji altyapısıyla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom; güçlü fiber ve mobil ağı, veri merkezleri ve operasyon merkezleriyle zirvenin dijital omurgasını oluşturacak. Zirve alanında kurulacak altyapı kapsamında network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezi de yer alacak.Zirvenin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere canlı yayınlara yönelik fiber altyapı ve yüksek kapasite sunan yedekli santral sistemleri hazırlanıyor.

GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ BAĞLANTI

5G teknolojisi dahil yeni nesil iletişim çözümleriyle yüksek kapasite ve geniş kapsama sağlanması hedefleniyor. Böylece Birleşmiş Milletler yetkilileri, ülke delegasyonları, katılımcılar ve ziyaretçilerin bağlantı ihtiyaçlarının güvenli ve kesintisiz biçimde karşılanması amaçlanıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin teknoloji yatırımlarının dijital dönüşümün yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sunduğunu belirtti.

24.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğu için 2005'ten bu yana 24,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirirken fiber altyapımızı güçlendiriyor, yeni nesil ağ teknolojileri geliştiriyor, çevre dostu teknolojileri şebekemize entegre ediyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımımız doğrultusunda, bugün gerçekleştirdiğimiz yatırımların yarının dünyasına katkı sunması için çalışıyoruz" dedi. COP31'de üstlendikleri role de değinen Şahin, küresel iklim gündeminin önemli buluşmalarından biri olan zirvede teknoloji ve yatırım güçlerini sahaya taşıyacaklarını ifade etti.

KÜRESEL DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Şahin, enerji verimliliğini odağına alan yeni nesil teknolojiler ve kaynakların etkin kullanımını destekleyen dijital çözümlerle zirvenin teknoloji altyapısını sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda hayata geçireceklerini belirterek, "COP31'in 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisi olarak geleceğimize yön verecek iklim kararlarını teknoloji gücümüzle Antalya'dan tüm dünyaya taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücünü sürdürülebilirlik anlayışımızla birleştirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.