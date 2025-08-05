Türk Telekom dünyayı fiber ağlarla ördü

Türkiye'nin dünyaya açılan dijital köprüsü olan Türk Telekom, Macaristan'daki iştiraki TT International (TTI) aracılığıyla 24 ülkeyi kapsayan Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da stratejik bir üs kurdu. Türk Telekom Türkiye'de 482 bin kilometre fiber ağ ve 33.2 milyon fiber hane kapsamasına ulaşırken, TTI ise yurtdışında 50 bin kilometre fiber ağ ördü. Öyle ki geçtiğimiz hatta gerçekleşen F1 Macaristan GP'si TTI altyapısıyla dünyaya ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Macaristan'da kurulu iştirakleri TT International'ın (TTI) stratejik önemi ve Türk Telekom'un yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk Telekom'un uçtan uca fiber altyapı çalışmalarıyla Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirdiğini anlatan Önal, Türkiye'de 482 bin kilometre fiber ağ ve 33.2 milyon fiber hane kapsamaları bulunduğunu anlatırken, 9 milyondan fazla haneye 1 GBPS erişim hızı sunduklarını açıkladı.

24 ÜLKEYİ FİBER KAPSAMA ALDI

Önal, "FTTH Council Europe'un raporuna göre Türkiye, FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76.9 kapsama oranıyla yüzde 74.6'lık Avrupa ortalamasının üzerinde bir orana sahip. Aynı rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında. Ayrıca Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke, yine en çok fiber aboneye sahip ilk 4 ülke arasında yer alıyor" diye konuştu.

Fiberdeki güçlerini mobile taşıyarak 5G için büyük öneme sahip olan LTE baz istasyonlarının yüzde 54'ünü fiberle bağladıklarını anlatan Önal, "Fiber ve mobil altyapıdaki gücümüz bizi 5G'ye en hazır operatör yapıyor" dedi. Önal, Türk Telekom'un uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi TTI'nın uluslararası alanda, 24 ülkeyi kapsayan Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da 135 noktada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. TTI'nın bu anlamda ülkeler arasında stratejik bir dijital köprü kurduğunu anlatan Önal, "Dışa bağımlılığı azaltma vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak stratejik projelere imza atıyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğundaki liderliğimizi uluslararası alana taşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HEYECANLA 5G'Yİ BEKLİYORUZ

Önal, "Uluslararası pazardaki oyuncumuz TTI ile denizaltı hatları da kapsayan, yaklaşık 50 bin kilometre fiber altyapı, 200'den fazla iş ortağıyla Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın bölgesel erişim gücüne önemli ölçüde katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Yatırımlarının tamamını yıllardır 5G uyumlu olarak yaptıklarını kaydeden Önal, "Heyecanla Türkiye'yi 5G ile buluşturacağımız günü bekliyoruz. Ulaştırma Bakanımız sayın Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için ağustos ayını, ilk 5G sinyali için de 2026'yı işaret etti. 4.5G ihalesinde abone başına en fazla bant genişliğini almıştık. 5G ihalesinde de abonelerimize en iyi deneyimi sunacağımız genişlikte frekansı almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. 5G ve ötesi teknolojileri ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre ederek, dijital dönüşüme liderlik ettiklerini anlatan Önal, "İlk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, ilk otonom traktör gibi ses getiren birçok proje gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G mobil şebekesini hayata geçirdik. 2024-2025 sezonun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Sabit internet limtiyazı hakkında da değerlendirmede bulunan Önal, "Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık" dedi.



KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETECEK

Karbon ayak izini sıfırlama hedefi doğrultusunda, ihtiyaçları olan enerjiyi "yenilenebilir kaynaklardan" üretmek için çalıştıklarını anlatan Önal, "Enerji tüketimimizin yüzde 65'ine tekabül eden 405.8 megawatt güneş santrali kapasitesinin ilk fazının kurulumunu Sivas'ta bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Sivas, Malatya ve Ağrı'da yapacağımız yatırımlarla güneş kurulumlarımızı tamamlayarak yıllık 800 milyon kilowat enerji üretim kapasitesine ulaşacağız. Üç santralimizi devreye aldığımızda yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını engelleyeceğiz" dedi.

121 GİRİŞİME DESTEK SAĞLADI

Girişim sermayesi şirketleri TT Ventures ile sağlıktan eğitime, yapay zekâdan veri işleme çözümlerine kadar geniş bir yelpazedeki yenilikçi girişimlere destek verdiklerini anlatan Önal, bu kapsamda TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda 3.2 milyon dolarlık destek sağladıklarını kaydetti. Önal, bu girişimlerden 69'unun yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 55 milyon dolarlık yatırım aldığını ve girişimlerin portföy değerinin 2024 sonu itibarıyla 364 milyon dolara ulaştığını belirtti.

FORMULA 1'İ DÜNYAYA ULAŞTIRIYOR

FORMULA 1 Macaristan GP'sinin gerçekleştirildiği Hungaroring pistinin fiber altyapısının TTI tarafından sağlandığını anlatan Önal, "F1 canlı yayını tüm dünyaya AT&T ve Riedel Communications'a sunduğumuz noktadan noktaya ethernet hizmeti ile sağlanıyor. Canlı yayın yapan şirketlere 4 yıldır bu hizmeti sunuyor. Güçlü ve yedekli altyapımız ile canlı yayın şirketleri bizi tercih ediyor" diye konuştu.

ABONEDE TARİHİ ZİRVE

TÜRK Telekom'un performansından da söz eden Önal, "Yeni yılın ilk çeyreğini mobilde beklentileri aşan bir performansla tamamladık. Mobil segmentte çeyreklik bazda 511 bin net abone kazanımıyla toplam abone sayımızı 27.9 milyona yükselttik. Yeni abone kazanımı 2014 yılından bu yana en güçlü birinci çeyrek performansını kaydetti. Böylece, son 12 aylık faturalı net abone kazanımı 2.1 milyona ulaşarak tarihi bir zirveyi gördü" dedi.

KKTC'YE 100 MİLYON DOLAR YATIRIM

KKTC'nin fiberleşme sürecini başlatacaklarını anlatan Önal, "Ada'da yapacağımız 100 milyon dolar yatırımla projenin başlangıcından itibaren 1 yıl içerisinde 150 bin haneyi fiberle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.