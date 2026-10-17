Türk Telekom küresel arenadaki güçlü konumunu pekiştiriyor

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Güçlü fiber ve mobil ağımız, milli teknoloji geliştirme yetkinliğimiz ve mühendislik gücümüzle ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük ediyoruz. Bilim temelli Ar-Ge yaklaşımımız, teknoloji birikimimiz ve Türk mühendislerin kabiliyetleriyle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri küresel ölçekte somut değer üreten uygulamalara dönüştürüyor, uluslararası standartlara katkı sunuyoruz. Yeni nesil iletişim teknolojileri, akıllı ağ yönetimi ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla Türkiye'nin teknoloji alanındaki yetkinliklerini uluslararası arenada başarı ile temsil ediyoruz. Network X kapsamında gerçekleştirdiğimiz sunumlarla bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi küresel paydaşlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Küresel ekosistemin önemli aktörleriyle bir araya gelerek, yeni iş birlikleri ve geleceğin teknolojilerine yön verecek ortak çalışmalara dair önemli adımlar attık. Network X kapsamında "Outstanding Optical Transport Telco" kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak, Ar-Ge gücümüzün, mühendislik yetkinliklerimizin ve milli teknoloji geliştirme kapasitemizin küresel ölçekteki başarısını bir kez daha gösterdik. Türk Telekom olarak milli Ar-Ge ve mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz çözümleri küresel ölçekte değere dönüştürmek, uluslararası iş birlikleri ve öncü çalışmalarla sektörümüzün teknolojik dönüşümüne yön vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, telekomünikasyon dünyasının en kritik buluşmalarından biri olan Network X'te öncü ve uluslararası standartlara yön veren vizyonuyla yer aldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen etkinlikte Türk Telekom, küresel ekosistemle geleceğin teknolojilerini şekillendiren stratejik temaslar yürütürken, gerçekleştirdiği kapsamlı sunumla teknik başarılarını, operatör ve mimari perspektifini uluslararası paydaşlara aktardı. Network X boyunca küresel teknoloji ekosistemindeki etkin rolünü pekiştiren Türk Telekom, Wi-Fi ve yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerinin gelişimine yön veren Kablosuz Genişbant Birliği'nin (WBA) Yönetim Kurulu üyesi olarak yürüttüğü yenilikçi çalışmalarıyla üstün başarı sertifikasına layık görüldü. Türk Telekom'un yönetim kurulunda yer aldığı, sabit şebeke teknolojilerinin gelişimine ve uluslararası standartlarının oluşturulmasına yön veren Broadband Forum (BBF) ile gerçekleştirilen temaslarda ise Türk Telekom İnovasyon Merkezi'nin uluslararası ekosistemdeki rolünü güçlendirecek somut adımlar atıldı.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Güçlü fiber ve mobil ağımız, milli teknoloji geliştirme yetkinliğimiz ve mühendislik gücümüzle ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük ediyoruz. Bilim temelli Ar-Ge yaklaşımımız, teknoloji birikimimiz ve Türk mühendislerin kabiliyetleriyle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri küresel ölçekte somut değer üreten uygulamalara dönüştürüyor, uluslararası standartlara katkı sunuyoruz. Yeni nesil iletişim teknolojileri, akıllı ağ yönetimi ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla Türkiye'nin teknoloji alanındaki yetkinliklerini uluslararası arenada başarı ile temsil ediyoruz. Network X kapsamında gerçekleştirdiğimiz sunumlarla bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi küresel paydaşlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Küresel ekosistemin önemli aktörleriyle bir araya gelerek, yeni iş birlikleri ve geleceğin teknolojilerine yön verecek ortak çalışmalara dair önemli adımlar attık. Network X kapsamında "Outstanding Optical Transport Telco" kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak, Ar-Ge gücümüzün, mühendislik yetkinliklerimizin ve milli teknoloji geliştirme kapasitemizin küresel ölçekteki başarısını bir kez daha gösterdik. Türk Telekom olarak milli Ar-Ge ve mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz çözümleri küresel ölçekte değere dönüştürmek, uluslararası iş birlikleri ve öncü çalışmalarla sektörümüzün teknolojik dönüşümüne yön vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE YÖN VERECEK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Japonya merkezli en büyük mobil operatörlerden biri olan NTT DoCoMo ile Euro-Labs kapsamında stratejik bir iş birliği protokolü imzalayan Türk Telekom, yeni nesil uydu teknolojileri, Open RAN ve 6G alanlarında ortak Ar-Ge ve uluslararası standartlaşma çalışmaları yürütecek.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEKİ ÖNCÜ ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI ÖDÜL İLE TAÇLANDIRILDI

Türk Telekom, Network X kapsamında "Outstanding Optical Transport Telco" (Optik İletim Alanında En Başarılı Telekomünikasyon Şirketi) kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak yenilikçi teknoloji geliştirme ve mühendislik alanındaki yetkinliklerini uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi. Türk Telekom, "Hubble Projector: Unified Multi-Domain Optical Transport Sensing & Proactive Quality Assurance" (Birleşik Çok Alanlı Optik İletim Algılama ve Proaktif Kalite Güvencesi) projesiyle ödülün sahibi oldu. Türk Telekom'un yenilikçi çözümü yapay zeka teknolojilerini kullanarak şebekeyi proaktif biçimde analiz ediyor, olası problemlerin önceden tespit edilmesine ve problem oluşmadan engellenmesine imkan sağlayan akıllı bir yönetim sistemi sunuyor. Şebekedeki farklı donanımların tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan çözüm, operasyonel ve finansal yatırım önceliklerinin belirlenmesine katkı sunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör